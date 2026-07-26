شاهد.. تدافع اللاعبين يُسقط حَكَمة ويُجبرها على المغادرة مصابة

خبرني - سقطت حكمة مباراة ودية جمعت بين ناديي ميتز الفرنسي وفورتونا سيتارد الهولندي، السبت، إثر تدافع وقع خلال مشادة بين لاعبي الفريقين. ورغم استئنافها إدارة المباراة مؤقتا، فإنها قررت المغادرة نهائيا بين الشوطين.

وأفادت شبكة "راديو مونت كارلو" (Radio Monte Carlo) الفرنسية بأن الحكمة تعرضت للدفع عن غير قصد وسقطت أرضا في موقف محرج، وذلك قبل نهاية الشوط الأول بقليل (في الدقيقة 40)، حينما كان ميتز متقدما بهدف نظيف.