إسرائيل تعلن اغتيال 3 من قادة حماس في غارتين على غزة

خبرني - أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، اغتيال اثنين من قادة المخابرات في حركة حماس، وقائد وحدة "النخبة" التابعة لها، في قطاع غزة.

وقال في بيان إنه شن غارة على شمال قطاع غزة اغتال فيها "رائد العمصي قائد فصيلة استطلاع جوي تابعة لحماس، ونبهان العمصي رئيس جهاز المخابرات العسكرية في لواء غزة التابع لحماس".

وأضاف أنه "في وسط قطاع غزة، تم تصفية مهند أسعد محمود أبو غزال، قائد وحدة "النخبة" التابعة لحماس، والذي شارك في الهجوم على منطقة كيبوتس كيسوفيم يوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023".

وأوضح البيان أن الشهداء "كانوا ينشطون طوال فترة الحرب وفي الأشهر الأخيرة بهدف شن هجمات.. ضد الجنود والمدنيين الإسرائيليين".

وأضاف الجيش أن هؤلاء القادة في حماس "قُتلوا نتيجة غارات جوية دقيقة للقضاء على التهديد"، مشيراً إلى أنه "اتُخذت إجراءات قبل الغارات لتقليل الأضرار التي قد تلحق بالمدنيين"، بحسب البيان.