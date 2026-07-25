بايرن ميونخ يحسم جدل انتقال مايكل أوليس إلى ريال مدريد

خبرني - حسم نادي بايرن ميونخ الجدل بشأن انتقال لاعبه الفرنسي مايكل أوليس إلى ريال مدريد.

وارتبط اسم مايكل أوليس بالانتقال إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، باعتباره الصفقة التي يستهدفها النادي مقابل 150 مليون يورو.

وعلَّق كريستوف فرويند، المدير الرياضي لبايرن ميونخ، على ذلك الأمر، مؤكداً أن النادي البافاري لا ينوي التخلي عنه.

على الرغم من أن هذا الموقف معروف للجميع، إلا أن فرويند، لم يتردد في تأكيده بعد هزيمة بايرن ميونخ الودية أمام فيسبادن.

وقال كريستوف فرويند في تصريحات للصحفيين عن انتقال أوليس إلى ريال مدريد: "هذا الأمر ليس محل نقاش بالنسبة لنا على الإطلاق".

وأضاف: "نحن سعداء بعودة مايكل من إجازته، سيلعب دوراً هاماً مع بايرن ميونخ هذا الموسم، كما فعل في الموسم الماضي أيضاً".

يذكر أن كان النجم الفرنسي سجل 22 هدفاً وصنع 31، في 52 مباراة شارك بها مع بايرن ميونخ الموسم الماضي.

وتوج الجناح الفرنسي مع العملاق البافاري بالدوري الألماني مرتين، كأس ألمانيا مرة وكأس السوبر الألماني مرة.