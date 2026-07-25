استياء في كندا بعد انسحاب سينر ودجوكوفيتش المتتالي

خبرني - أعربت بطولة كندا المفتوحة عن خيبة أملها بعد انسحاب يانيك سينر ونوفاك دجوكوفيتش من البطولة المقرر إقامتها الأسبوع المقبل في مونتريال، مشيرةً إلى أن الغياب المتكرر للاعبين الكبار عن بطولات الماسترز ألف نقطة أصبح مشكلة أوسع نطاقاً تواجه هذه الرياضة.

انسحب سينر لإعطاء الأولوية لصحته بعد ما يقرب من أسبوعين من احتفاظه بلقب ويمبلدون، بينما واصل دجوكوفيتش، الفائز بـ24 لقبًا في البطولات الكبرى، إدارة أعباء عمله.

ومع استمرار تعافي كارلوس ألكاراز من إصابة في المعصم، ستفتقد البطولة التي تقام في الفترة من 1 إلى 13 أغسطس مرة أخرى ثلاثة من أكبر الأسماء في هذه الرياضة، بعد أن غاب ألكاراز وسينر ودجوكوفيتش أيضًا عن بطولة العام الماضي في تورونتو.

وقالت مديرة البطولة فاليري تيتريو: من الواضح أننا نشعر بخيبة أمل كبيرة لعدم انضمام يانيك ونوفاك إلينا في مونتريال هذا العام، خاصة بعد انسحابهما أيضًا من بطولة العام الماضي في تورونتو. نحن نحترم قراراتهما ونتفهم أنه، في ظل هذا الجدول الزمني المزدحم، يجب أن تظل صحة اللاعبين هي الأولوية. ومع ذلك، نعتقد أن تكرار حالات الانسحاب في اللحظة الأخيرة خلال السنوات القليلة الماضية يطرح قضية أوسع نطاقاً بالنسبة لرياضتنا. فبطولات ماسترز 1000 تُعد من بين البطولات الرائدة في الجولة، ومن حق المشجعين أن يتوقعوا مشاهدة أفضل لاعبي العالم يتنافسون.

وأضافت تيترو أن المنظمين يجرون محادثات مع رابطة لاعبي التنس المحترفين لضمان أن تحظى هذه المسألة بـ"اهتمام جاد"، وقال: نؤمن إيمانًا راسخًا بضرورة إجراء تعديلات في المستقبل القريب لحماية نزاهة بطولات الماسترز 1000 بشكل أفضل، مع مراعاة الواقع الذي يواجهه اللاعبون في الوقت نفسه.

وكان انسحاب سينر ملحوظاً بشكل خاص، حيث كانت لديه فرصة الفوز بجميع ألقاب بطولات الماسترز التسع في موسم واحد بعد انتصاراته في إنديان ويلز وميامي ومونتي كارلو ومدريد وروما، كما أدى هذا القرار إلى تجدد الانتقادات الموجهة إلى جدول مباريات التنس المزدحم، حيث كان ألكسندر زفيريف من بين الذين شككوا في صيغة البطولات الممتدة على 12 يوماً والمطبقة في سبع بطولات من فئة ألف نقطة.

وقد واجهت جولات الرجال والسيدات انتقادات بسبب مواسمها التي تمتد لـ11 شهراً، مع تزايد المخاوف بشأن رفاهية اللاعبين في أعقاب الإصابات وحالات الانسحاب التي وقعت خلال جولة البطولات الآسيوية العام الماضي.

كما واجهت رابطة لاعبات التنس المحترفات مخاوف مماثلة، حيث تغيبت لاعبات من الطراز الأول مثل أرينا سابالينكا وإيغا شفيونتيك عن بعض البطولات في إطار تنظيم جداولهن الزمنية وفترات التعافي.

ومن المتوقع أن يعود سينر ودجوكوفيتش للمشاركة في بطولة سينسيناتي المفتوحة الشهر المقبل، مع وجود ألكاراز أيضًا على قائمة المشاركين، وذلك في إطار استعداداتهم لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة التي تنطلق في نيويورك يوم 30 أغسطس.