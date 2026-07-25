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زيلينسكي: روسيا تريد استقدام 30 ألف جندي كوري شمالي إلى الصراع

  • 25 تموز 2026
  • 21:35
زيلينسكي روسيا تريد استقدام 30 ألف جندي كوري شمالي إلى الصراع

خبرني - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت إن روسيا ترغب في الاستعانة بما يصل إلى 30 ألف جندي كوري شمالي للمشاركة في الصراع الدائر منذ أكثر من أربع سنوات، مشيرا إلى أنها بدأت بالفعل في الاستعداد لاستقبالهم.

وقال زيلينسكي في خطابه المسائي المصور "نرى أيضا تعاون روسيا مع كوريا الشمالية. تريد روسيا استقدام 30 ألف جندي كوري شمالي آخرين... تجري الاستعدادات منذ يونيو في منطقة فورونيج الروسية لاستقبالهم".

وبموجب معاهدة الدفاع المشترك بين البلدين، أرسلت كوريا الشمالية نحو 14 ألف جندي للقتال إلى جانب روسيا في منطقة كورسك في 2024، عقب توغل أوكراني كبير في المنطقة.

من جهة أخرى، قال زيلينسكي إن المراقبة عبر الأقمار الاصطناعية تُظهر مساعدة موسكو لطهران في شن ضربات مباشرة بالشرق الأوسط.

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