نظامك الغذائي المسائي قد يكون مفتاح النوم الجيد

خبرني - أكدت الدكتورة يلينا سيوراشكينا، أخصائية الغدد الصماء وخبيرة التغذية، أنه يمكن تحسين جودة النوم دون أدوية، وذلك عبر إجراء تعديلات بسيطة على النظام الغذائي ومواعيد تناول بعض الأطعمة.

وأوضحت الطبيبة كيف تؤثر خيارات وجبة العشاء في الجهاز العصبي وعمليات تعافي الجسم أثناء النوم.

وقالت إن الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات سهلة الهضم، مثل المعجنات والحلويات والفواكه الغنية بالفركتوز، ينبغي تناولها في النصف الأول من اليوم فقط، لأن الطاقة التي توفرها يجب أن تُستهلك خلال ساعات النشاط البدني. وأضافت أن تناول السكريات مساء لا يقتصر تأثيره على زيادة الوزن، بل قد يمنع الجسم من الدخول في حالة الراحة، موضحة أن توقيت تناول الطعام يلعب دورا مهما في تحسين جودة النوم.

وقالت: "أفضل وجبة عشاء، بالطبع، هي لحم الديك الرومي، لأنه يحتوي على الحمض الأميني التربتوفان، الذي يؤثر في مستوى الكورتيزول، ما يساعد على تهدئة الجهاز العصبي. ونتيجة لذلك، يهضم الجسم هذا البروتين بصورة طبيعية."

وأضافت أن عمليات التمثيل الغذائي لا تتوقف أثناء النوم، لكنها تتباطأ. وأشارت إلى أن الأطعمة الغنية بالبروتين تتطلب قدرا من الطاقة لهضمها، في حين تُخزن الكربوهيدرات البسيطة بسرعة على هيئة دهون تحت الجلد، كما أنها تُبقي الجهاز العصبي في حالة من التنبيه.

ولتحسين جودة النوم واستقرار الحالة المزاجية، نصحت بإضافة الأطعمة الغنية بفيتامينات مجموعة B إلى وجبة العشاء، مؤكدة أن اختيار العناصر الغذائية المناسبة في المساء يساعد على تنظيم أنماط النوم.

وأضافت: "لفيتامينات مجموعة B، الموجودة في السبانخ وغيرها من الخضراوات الورقية، تأثير إيجابي في الجهاز العصبي، ويفضل تناول هذه الأطعمة خلال فترة ما بعد الظهر."

وأشارت إلى أنه إذا حال الجوع دون النوم، فيُنصح باختيار أطعمة خفيفة ومفيدة حتى في ساعات الليل المتأخرة، مع مراعاة الإيقاع البيولوجي للجسم عند إجراء أي تغييرات في العادات الغذائية، لأن تجاهل الساعة البيولوجية قد يؤدي إلى اضطراب وظائف الجسم والتأثير سلبا في كفاءة عملية التمثيل الغذائي.