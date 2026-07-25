المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم يبدأ معسكره التدريبي في القاهرة

خبرني - أنهى المنتخب الوطني للشباب تحت سن 20 لكرة القدم، تدريباته الفنية والبدنية في عمان، استعدادا لإقامة معسكر تدريبي خلال الفترة من 25 تموز حتى الأول من الشهر المقبل في القاهرة، تتخلله مواجهة نظيره المصري وديا مرتين، استعدادا للتصفيات الآسيوية.

ويتخلل المعسكر، لقاء المنتخب مع نظيره المصري الثلاثاء 28 تموز، قبل أن يتجدد اللقاء الجمعة 31 من الشهر ذاته.

وتضم قائمة المنتخب للمعسكر 24 لاعبا: محمد اللطايفة، محمد الشلول، قصي الحلاحلة، عمر الخطيب، إياد العماوي، ناصر الدجاني، أحمد أبو كوش، قيس الشواشرة، فيصل اللوزي، محمد أبو رمح، عهد الشحادات، سعود أبو زيد، مالك البستنجي، علي النعيمي، أديب رمضان، خزرج القاسم، قصي عامر، حسين الذيابات، محمد البيطار، الزين عودة، عاصم أبو عياش، محمد هندومة، مهند مصطفى ومحمد أبو الغنم.

ويأتي المعسكر في إطار استعداد المنتخب للتصفيات الآسيوية، حيث يشارك بالمنافسات لحساب المجموعة الرابعة، إلى جانب منتخبات طاجيكستان، البحرين، وأفغانستان التي تقام خلال الفترة من 31 آب وحتى 6 أيلول المقبلين، بنظام التجمع في البحرين.