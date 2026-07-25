العين عمر العياصرة يترأس مجلس ادارة اذاعة صدى

خبرني - أعلنت شركة رسالة للاستثمار الإعلامي (مجموعة صدى الشعب الإعلامية) حصولها على الموافقة المبدئية لإطلاق إذاعة صدى، تمهيداً لاستكمال الإجراءات الرسمية والفنية وبدء البث الإذاعي في أقرب وقت. وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، العين عمر العياصرة، إن إطلاق إذاعة ( صدى ) يأتي ضمن رؤية استراتيجية أقرها مجلس الإدارة لبناء مؤسسة إعلامية متكاملة تواكب التطورات المتسارعة في صناعة الإعلام، مؤكداً أن المشروع يمثل خطوة جديدة في مسيرة المجموعة نحو التوسع في مختلف القطاعات الإعلامية. وأضاف العياصرة أن إذاعة «صدى» ستكون امتداداً لمنظومة مجموعة صدى الشعب الإعلامية، التي تضم صحيفة صدى الشعب اليومية، ووكالة صدى الشعب الإخبارية، ومركز صدى الشعب للدراسات السياسية والاستراتيجية، ومنصات الإعلام الرقمي والإنتاج المرئي، بما يعزز التكامل بين مختلف الوسائل الإعلامية تحت مظلة واحدة. وأكد العياصرة أن الإذاعة ستقدم محتوى وطنياً ومهنياً متوازناً يناقش القضايا الأردنية والعربية، ويفتح المجال أمام أصحاب الخبرة والرأي والشباب، بما يسهم في دعم الإعلام الوطني وتعزيز حضوره محلياً وعربياً ودولياً. وكشف العياصرة أن المرحلة المقبلة من خطة الشركة تتضمن إنشاء استوديوهات تلفزيونية في العاصمة التركية أنقرة، لإنتاج برامج وحوارات سياسية واقتصادية واجتماعية تستضيف شخصيات أردنية وعربية وتركية، بما يعزز الحضور الإقليمي للمجموعة الإعلامية.