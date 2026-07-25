السلطات المصرية توضح ملابسات انهيار جسر لنقل المياه وسقوطه في النيل قبل التشغيل

خبرني - شهدت قرية الفقاعي التابعة لمركز ببا بمحافظة بني سويف المصرية انهياراً جزئياً في الجسر الحامل لخطوط مواسير محطة مياه الشرب الجديدة، وذلك قبل التشغيل الرسمي للمحطة، ما أثار حالة من القلق بين الأهالي.

ونشر مواطنون مقاطع مصورة تظهر تصدع الجسر وخطوط نقل المياه، وسط مخاوف من امتداد الأضرار إلى غرفة المضخات وسقوطها في نهر النيل، مما قد يؤثر في تشغيل المحطة ويهدد بتعطل الخدمة عن القرى المستفيدة.

وتخدم محطة مياه الفقاعي الحديثة أهالي المنطقة، لكن الحادثة أثارت تساؤلات حول أسباب التصدع قبل التشغيل الرسمي، وسط مطالبات بفتح تحقيق فني عاجل لكشف الملابسات ومحاسبة المقصرين في حال ثبوت أي تقصير.

من جانبها، قالت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في بيان توضيحي لها اليوم السبت إن المحطة لم تدخل الخدمة بعد، وما زالت في مرحلة تجارب التشغيل، ولم يتم استلامها من قبل شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف حتى تاريخه، حيث لا تزال المحطة في عهدة مقاول التنفيذ.

وتؤكد الشركة أن استلام أي محطة جديدة لا يتم إلا بعد الانتهاء من جميع اختبارات التشغيل والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية، بما يضمن سلامة التشغيل.

وأشار البيان إلى تكليف المركز القومي للبحوث إعداد تقرير فني متخصص بشأن الواقعة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة بناءً على نتائج الفحص والتقييم.