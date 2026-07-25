افتتاح الفرع الخامس لـ(حلويات حبيبة) في عبدون

خبرني - افتتحت سلسلة حلويات الحاج محمود حبيبة فرعها الخامس في المملكة، وذلك في منطقة كوريدور عبدون – عبدون فيلج، في خطوة تأتي ضمن خططها للتوسع وتعزيز انتشارها في مختلف مناطق الأردن.

وشهد افتتاح الفرع الجديد حضور عدد من الزوار والمهتمين، حيث يوفر الفرع تشكيلة متنوعة من الحلويات الشرقية التي تشتهر بها سلسلة حلويات حبيبة.



ويأتي افتتاح الفرع الجديد في إطار استراتيجية السلسلة الرامية إلى توسيع شبكة فروعها، وتقديم خدماتها لعدد أكبر من الزبائن، مع الحفاظ على جودة المنتجات التي ارتبط بها اسم حلويات حبيبة على مدار سنوات.

ويُعد فرع كوريدور عبدون – عبدون فيلج الفرع الخامس للسلسلة في الأردن، ليضاف إلى فروعها المنتشرة في عدد من مناطق المملكة.