حزب الصراصير يُسقط وزير التعليم الهندي.. ما القصة؟

خبرني - قدّم وزير التعليم الهندي دارمندرا برادان استقالته من منصبه، بعد موجة احتجاجات طلابية واسعة قادها أنصار "حزب الصراصير الشعبي" في العاصمة نيودلهي، على خلفية أزمة تسريب امتحان "نيت يو جي" الخاص بالقبول في كليات الطب، وسط اتهامات للحكومة بالفشل في حماية مستقبل ملايين الطلاب.

وجاءت الاستقالة بعد أيام من احتجاجات حاشدة تحولت من حملة ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي إلى واحدة من أكبر التحركات الشبابية ضد نظام التعليم في الهند خلال السنوات الأخيرة، حيث طالب المحتجون بمحاسبة المسؤولين عن تسريب الامتحان وإصلاح منظومة الاختبارات.

تسريب امتحان الطب يفتح باب الغضب الطلابي

بدأت الأزمة بعد الكشف عن تسريب امتحان "نيت يو جي"، الذي يتنافس من خلاله ملايين الطلاب سنويًا على مقاعد محدودة في كليات الطب الهندية، ما أثار موجة غضب واسعة، خصوصًا بعد قرار إعادة الاختبار دون وجود محاسبة سياسية واضحة.

وتزايدت حدة الانتقادات مع تقارير تحدثت عن انتحار عدد من الطلاب تحت ضغط الأزمة، ما دفع مجموعات شبابية وطلابية إلى تنظيم احتجاجات تطالب بتحمل المسؤولية واتخاذ إجراءات عاجلة لضمان نزاهة الامتحانات.

وبرز "حزب الصراصير الشعبي" بقيادة مؤسسه أبهيجيت ديبكي، بعدما استند إلى وصف أطلقه أحد القضاة على الشباب العاطلين عن العمل بـ"الصراصير"، ليتحول المصطلح إلى رمز لحركة احتجاجية شبابية.

ودعا الحزب أنصاره إلى التظاهر في منطقة "جنتر منتر" وسط نيودلهي، حيث شهدت الاحتجاجات مواجهات مع الشرطة، استخدمت خلالها قوات الأمن الغاز والعصي، كما جرى توقيف عدد من الطلاب والمتظاهرين.

وزير التعليم: تحملت المسؤولية منذ اليوم الأول

وفي رسالة استقالته، قال دارمندرا برادان إنه أمضى أكثر من 40 عامًا في خدمة الطلاب والمعلمين والعمل على إصلاح قطاع التعليم، مؤكدًا أنه تحمل مسؤولية الأزمة منذ بدايتها ولم يسع إلى التنصل منها.

وأشار إلى أن الحكومة أحالت التحقيق في القضية إلى مكتب التحقيقات المركزي، وأعادت تنظيم الامتحان، كما قررت تحويل الاختبارات مستقبلًا إلى نظام محوسب، لكنه أوضح أن التطورات الأخيرة دفعته إلى إرسال استقالته إلى رئيس الوزراء.

وقال برادان إن قراره جاء لتجنب استغلال الأزمة من قبل "قوى معادية للوطن"، ولمنع بقاء مستقبل الطلاب عالقًا في مسارات قانونية طويلة.

استقالة الوزير لا تنهي مطالب المحتجين

ورغم احتفال أنصار "حزب الصراصير الشعبي" باستقالة الوزير، أكد مؤسس الحزب أبهيجيت ديبكي أن الخطوة لا تمثل نهاية الحراك، مطالبًا بتعويض أسر الطلاب الذين أنهوا حياتهم بسبب الأزمة، ووقف الملاحقات بحق المتظاهرين.

كما طالب بمحاسبة عناصر الشرطة المتهمين باستخدام العنف ضد المحتجين خلال مظاهرات 20 يوليو/ تموز، إلى جانب تقديم اعتذار رسمي من شرطة دلهي وقوات مكافحة الشغب.

وبعد ساعات من الاستقالة، أعلن الحزب تحقيق "انتصار ثانٍ" بعد موافقة الحكومة على مطالب المحتجين، حيث دعا المتحدث الوطني باسم الحزب، أشوتوش رانكا، المتظاهرين إلى إنهاء الاعتصام والعودة إلى منازلهم.

وقال رانكا إن المحادثات مع الحكومة انتهت بالموافقة على مطالب أساسية، من بينها تعويض أسر الطلاب المنتحرين، وسحب البلاغات المقدمة ضد المشاركين في الاحتجاجات، وعدم اتخاذ إجراءات مستقبلية بحق المتظاهرين، إضافة إلى مناقشة ميثاق لإصلاح نظام الامتحانات.

ورحب زعيم المعارضة الهندية في البرلمان راهول غاندي باستقالة برادان، واعتبرها "خطوة مهمة نحو إعادة بناء نظام التعليم"، لكنه شدد على أنها تبقى خطوة رمزية لا تنهي جميع المطالب.