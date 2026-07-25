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استنفار لجيش الاحتلال جنوبي الخليل بعد الاستيلاء على سلاح مستوطن

  • 25 تموز 2026
  • 19:55
استنفار لجيش الاحتلال جنوبي الخليل بعد الاستيلاء على سلاح مستوطن

خبرني - أصيب مستوطن إسرائيلي، السبت، بحادثة وقعت في منطقة جنوب جبل الخليل، وسط تقارير إسرائيلية عن استيلاء فلسطينيين على سلاح مستوطن خلال مواجهات في منطقة سوسيا جنوبي الخليل.

وقال جيش الاحتلال إنه تلقى بلاغات عن إطلاق نار في منطقة سوسيا جنوبي الخليل، مشيرا إلى أن الحادث ما يزال قيد الفحص.

من جهتها، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأنّ فلسطينيين استولَوا على سلاح مستوطن خلال مواجهات في منطقة سوسيا جنوبي الخليل، مضيفة أنهم تمكنوا من الفرار باتجاه مدينة يطا، فيما تواصل قوات من الجيش الإسرائيلي ملاحقتهم.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن إسرائيليا أصيب بالحادثة جنوب جبل الخليل، مع الاشتباه بالاستيلاء على سلاحه.

في المقابل، أفادت مصادر فلسطينية بأن مستوطنين أطلقوا النار على منازل الفلسطينيين في منطقة خلة الحمص بمَسافر يطا جنوبي الخليل.

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