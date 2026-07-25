يحيي كورال هارموني العربي (Harmony Arab Choir) أمسيتين غنائيتين على مسرح الهيبودروم، يومي الأحد ٢٦ تموز والاثنين ٢٧ تموز، ضمن فعاليات الدورة الأربعين لمهرجان جرش للثقافة والفنون، التي تقام هذا العام تحت شعار "إرثٌ يمتد... أجيالٌ تلتقي"، مقدماً تجربة موسيقية تعتمد على فن الغناء الكورالي الجماعي والتوزيعات الموسيقية الحديثة للأغنية العربية.

ويُعد كورال هارموني العربي أحد أبرز مشاريع الغناء الكورالي الشبابية في مصر، إذ تأسس عام 2022 في جامعة عين شمس، ويضم نخبة من الأصوات الشابة التي تقدم الأغنية العربية

بأسلوب كورالي معاصر، من خلال أداء جماعي متناغم وتوزيعات موسيقية متعددة الأصوات تمزج بين الأصالة والحداثة، الأمر الذي مكّنه من تسجيل حضور لافت في عدد من

الفعاليات والمهرجانات الفنية داخل مصر وخارجها.

ومن المنتظر أن يقدم الكورال خلال الأمسيتين مجموعة من الأعمال الغنائية العربية التي أعيد توزيعها بأسلوب كورالي، في تجربة تبرز جماليات الأداء الجماعي، وتعكس ثراء

الموسيقى العربية وقدرتها على التجدد والوصول إلى مختلف الأجيال، بما ينسجم مع رسالة مهرجان جرش في الاحتفاء بالإبداع العربي وتعزيز التبادل الثقافي بين الشعوب.

ويتوقع أن تشهد الأمسيتان حضوراً جماهيرياً واسعاً، في ظل الإقبال الذي تحظى به عروض مسرح الهيبودروم منذ انطلاق فعاليات المهرجان، لما يقدمه من برامج فنية متنوعة تستقطب مختلف الفئات العمرية، وتوفر للجمهور فرصة الاستمتاع بعروض موسيقية وثقافية متميزة.

وتجسد مشاركة الكورال رسالة الدورة الأربعين لمهرجان جرش، التي تحمل شعار "إرثٌ يمتد... أجيالٌ تلتقي"، من خلال تقديم تجربة فنية تؤكد أن التراث الموسيقي العربي قادر على الوصول إلى الأجيال الجديدة عندما يعاد تقديمه برؤية إبداعية معاصرة، وبأسلوب يحافظ على الهوية الموسيقية العربية ويمنحها بعداً فنياً جديداً.

ويواصل مسرح الهيبودروم، الذي يسجل حضوره للمرة الأولى ضمن مهرجان جرش، استضافة برنامج فني مجاني يضم 36 عرضاً، تتوزع بين 17 برنامجاً عربياً، و14 برنامجاً دولياً، و5 برامج

أردنية، بمشاركة فنانين وفرق من أكثر من 15 دولة، في خطوة تعكس توجه المهرجان نحو تنويع منصاته الفنية وتعزيز حضوره الثقافي والجماهيري. وأكدت إدارة مهرجان جرش أن حضور الأمسيتين مجاني، داعية الجمهور إلى متابعة عروض الهيبودروم والاستمتاع ببرنامجه الفني والثقافي المتنوع الذي يواكب فعاليات الدورة الأربعين للمهرجان.