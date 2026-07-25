*
السبت: 25 تموز 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

والدة الزميل احمد احريبي في ذمة الله

  • 25 تموز 2026
  • 19:29
والدة الزميل احمد احريبي في ذمة الله

﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۝ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً ۝ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ۝ وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾

خبرني - بقلوبٍ مؤمنةٍ بقضاء الله وقدره، وببالغ الحزن والأسى، ينعى أبناء المرحومة شريفة عبد المهدي عبد الهادي فرح (أم ربحي)، التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى.

نسأل الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يثبتها عند السؤال، ويلهمنا الصبر.

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

صلاة الجنازة والدفن:
ستقام صلاة الجنازة يوم غدٍ بعد صلاة الظهر في ساحة مدرسة وادي السير الثانوية للبنين، ويوارى جثمانها الطاهر الثرى في مقبرة وادي السير القديمة.

https://maps.app.goo.gl/Pz2XzgGMq31fMCh38?g_st=iw

بيت العزاء:
تُقبل التعازي لمدة يومين الاحد والأثنيين من الساعه الرابعه وحتي الساعه العاشره
 في جمعية سلوان – البيادر.

https://maps.app.goo.gl/aj7RWJXD9nPB9FGP8?g_st=iw

نسأل الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته،

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

وفيَّات الاردن السبت 25-7-2026
وفيَّات الاردن السبت 25-7-2026
  • 2026-07-25 11:28
الكاتب والاعلامي سلطان الحطاب في ذمة الله
الكاتب والاعلامي سلطان الحطاب في ذمة الله
  • 2026-07-25 10:31
وفاة رئيس نادي مشجعي الهلال السعودي في الأردن
وفاة رئيس نادي مشجعي الهلال السعودي في الأردن
  • 2026-07-25 09:54
وفاة المحافظ السابق عودة الله عبد العبيسات (أبو ثائر)
وفاة المحافظ السابق عودة الله عبد العبيسات (أبو ثائر)
  • 2026-07-25 00:43
ساري محمد ابراهيم المبيضين (ابو عمر) في ذمة الله
ساري محمد ابراهيم المبيضين (ابو عمر) في ذمة الله
  • 2026-07-24 14:52
وفيات الأردن.. الخميس 23-7-2026
وفيات الأردن.. الخميس 23-7-2026
  • 2026-07-23 10:40