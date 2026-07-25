الطيران المدني: الأجواء الأردنية آمنة بالكامل.. وتعديلات جداول بعض الرحلات ترتبط بالترتيبات التشغيلي

خبرني - صرح الكابتن ضيف الله الفرجات رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني أنه، وفي ضوء المتابعة المستمرة لملاحظات واستفسارات الإخوة المواطنين المتعلقة بتأجيل أو إلغاء عدد من الرحلات الجوية المتجهة إلى بعض دول الخليج العربي، فإن الهيئة تؤكد على سلامة الأجواء الأردنية ، وانتظام حركة الملاحة الجوية في المملكة دون أي عوائق أو قيود.

وأوضح الكابتن الفرجات في بيان صحفي أن التعديلات التي طرأت مؤخراً على جداول بعض الرحلات ترتبط ارتباطاً مباشراً بالظروف التشغيلية والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الجهات المختصة في دول المقصد، ولا تتعلق بأي محددات أو إجراءات ضمن المطارات الأردنية.

وأشار إلى أن جميع القرارات المتعلقة بتنظيم رحلات الطيران الوطنية تخضع لمراجعات منهجية دقيقة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وبين ان اخر التحديثات التشغيلية لدول الخليج العربي كالتالي:

دولة الكويت الشقيقة:تعليق الرحلات الجوية مؤقتاً كإجراء احترازي يستند إلى التقييمات الأمنية الراهنة، وتعد الوجهة الوحيدة المشمولة بقرار التعليق في الوقت الحالي.

مملكة البحرين الشقيقة:استئناف حركة الطيران وعودتها إلى مسارها الطبيعي، عقب انتهاء فترة تعليق مؤقتة استمرت لثلاثة أيام اقتضتها الضرورات الاحترازية.

دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر الشقيقتين:استمرار تشغيل الرحلات الجوية كالمعتاد ووفق الجداول المعتمدة دون أي قيود تشغيلية.

وأهاب الكابتن ضيف الله الفرجات بالمسافرين الكرام ضرورة التواصل المستمر مع شركات الطيران المعنية لمتابعة أي تحديثات تطرأ على مواعيد رحلاتهم قبل التوجه إلى المطارات.