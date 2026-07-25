رسائل تحذيرية تجريبية تصل هواتف الأردنيين الأسبوع المقبل

خبرني - أفاد المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بإطلاق سلسلة من التجارب لنظام الرسائل التحذيرية الوطني على الهواتف المحمولة في اغلب محافظات المملكة للفترة ما بين ٢٧ تموز ولغاية ٢ آب الحالي.

وأضاف المركز أنه سيقوم وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات وشركات الاتصالات المرخصة في المملكة، بإطلاق سلسلة من التجارب لنظام الرسائل التحذيرية الوطني في اغلب محافظات المملكة، وذلك للوقوف على جاهزية هذا النظام في التحذير من مخاطر الازمات والكوارث والأحداث الطارئة.

ونوه إلى المواطنين بضرورة عدم القلق او الهلع عند استلام الرسائل التجريبية، حيث سيصدر مع الرسالة التي ستصل إلى الهواتف المحمولة وباللغتين العربية والإنجليزية تنبيه صوتي لجذب انتباه المواطنين وضمان الاطلاع عليها بشكل فوري.

وبين أن صياغة الرسالة التحذيرية التجريبية مرتبطة بالعواصف الغبارية.