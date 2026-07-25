*
السبت: 25 تموز 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

73,317 شهيدا و173,961 مصابا في قطاع غزة منذ بدء العدوان

  • 25 تموز 2026
  • 16:27
73317 شهيدا و173961 مصابا في قطاع غزة منذ بدء العدوان

خبرني - ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 73,317 شهيدا، و173,961 مصابا، منذ السابع من تشرين الأول 2023، وفق ما أعلنت وزارة الصحة في غزة.

وأضافت "صحة غزة" أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 6 شهداء، بينهم شهيدان متأثران بجروحهما، إضافة إلى 37 إصابة.

وأشارت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 1,191 والإصابات إلى 3,853، فيما جرى انتشال 803 جثامين.

وأكدت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 66 فلسطينياً في الضفة الغربية المحتلة
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 66 فلسطينياً في الضفة الغربية المحتلة
  • 2026-07-25 13:38
عدوان المستوطنين يتصاعد بالضفة... إقامة بؤرتين جديدتين وإحراق شاحنة
عدوان المستوطنين يتصاعد بالضفة... إقامة بؤرتين جديدتين وإحراق شاحنة
  • 2026-07-25 13:21
نجاة رضيعة من حريق أشعله مستوطنون بنابلس
نجاة رضيعة من حريق أشعله مستوطنون بنابلس
  • 2026-07-25 11:47
تقرير: مصر تدفع نحو نشر القوة الدولية في غزة وتجهز البنية اللوجستية
تقرير: مصر تدفع نحو نشر القوة الدولية في غزة وتجهز البنية اللوجستية
  • 2026-07-25 11:17
بتسهيلات من الاحتلال.. البؤر والمزارع الاستيطانية تزحف إلى مناطق (B)
بتسهيلات من الاحتلال.. البؤر والمزارع الاستيطانية تزحف إلى مناطق (B)
  • 2026-07-25 10:46
جيش الاحتلال يفصل محافظات شمال الضفة
جيش الاحتلال يفصل محافظات شمال الضفة
  • 2026-07-25 08:53