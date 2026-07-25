المواصفات والمقاييس تتعامل مع 87 ألف بيان جمركي خلال النصف الأول من 2026

خبرني - تعاملت مؤسسة المواصفات والمقاييس، في النصف الأول من العام الحالي مع 87462 بيان جمركي للسلع الواردة إلى المملكة، من خلال سحب عينات من المنتجات المستوردة وإخضاعها للفحوصات اللازمة للتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية والقواعد الفنية الأردنية والتشريعات ذات العلاقة.

وقالت المؤسسة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم السبت، إن فرقها التفتيشية نفذت خلال الفترة ذاتها 2809 جولات تفتيشية شملت 3222 منشأة اقتصادية في مختلف محافظات وألوية المملكة، جرى خلالها التحقق من مطابقة نحو 39775 صنفا من المنتجات المتداولة في الأسواق للمواصفات القياسية والقواعد الفنية الأردنية، في إطار جهودها للحد من تداول المنتجات غير المطابقة، وتعزيز سلامة وجودة السلع المطروحة في الأسواق.

وأضافت أنها تحققت من 878 عينة مرتبطة بالعلامات التجارية، في إطار مكافحة التقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية، والتحقق من 5819 وثيقة تقييم مطابقة شملت تقارير فحص وشهادات مطابقة ووثائق فنية أخرى، بما يعكس الدور الفني الذي تضطلع به المؤسسة في ضمان مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية والقواعد الفنية الأردنية.

وأوضحت المؤسسة، أنها تحققت من مطابقة 2851 مركبة مستعملة لتعليمات إجراءات تقييم المطابقة المعمول بها، بما يسهم في ضمان سلامة المركبات المستوردة قبل دخولها إلى السوق المحلية.

وبينت أنها تعاملت خلال النصف الأول من العام الحالي مع 740 شكوى وردت إليها بشأن المنتجات الخاضعة لرقابتها، حيث جرى التحقق منها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وفقا لأحكام قانون مؤسسة المواصفات والمقاييس.

وأكدت المؤسسة استمرارها في تطوير منظومتها الفنية والرقابية، وتعزيز الشراكة مع الجهات الرقابية ومؤسسات القطاع الخاص، بما يضمن رفع مستوى حماية المستهلك، وتعزيز جودة المنتجات المتداولة، وزيادة تنافسية المنتج الأردني في الأسواق المحلية والخارجية وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.

ودعت المؤسسة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي منتجات يشتبه بعدم مطابقتها للمواصفات القياسية والقواعد الفنية، من خلال هاتف واتساب الشكاوى الموحد (065301243)، أو عبر منصة “بخدمتكم”، أو الموقع الإلكتروني للمؤسسة، إضافة إلى صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.