​من بيت الأردنيين جميعًا… رسالةُ اعتزاز بالهوية والأصالة الهاشمية

في كل جدار، وفي كل غصن ترتبط عقولنا عند رؤيتها بإحساس عميق، وكأننا نرى في الجدار أو الغصن أشخاصا وحكايات، وقصصا تمتد بعبقها وإنجازات أبطالها.

القصة بدأت، عندما ذهبت إلى الديوان الملكي الهاشمي، ظننت أنني ماضية لزيارة مؤسسة بطابع رسمي، أبدي فيها مبادرتي وأخرج بعدها، وفي ذلك أنتهز فرصتي للتعرف أكثر إلى المكان، كونه يملك ارتباطا يعز على كل قلب أردني.

لكن، لم ينتابني كل ذلك، بل شعرت أنني في قلب رواية، تحمل في سطورها عظمة التاريخ، وهيبة الرجال، ورائحة تراب الوطن، عندها بدأت أدرك أنني في بيت الأردننين جميعا، حيث الراحة والاستقرار، وكأنني في كل بيت من بيوت بلدتي القديمة.

إن الزائر لهذا الصرح العظيم، يجد في أشجاره السكينة والوقار، وفي رائحة القهوة تاريخ الآباء والأجداد، فلم تكن أبدا قهوة استقبال كالمعتاد، بل كان بضيافتها، رائحتها ونكهتها قصة تروي عظمة المكان، وتزيده روعة بهويته الوطنية، هوية الأردن والأردنيين.

جدران تحتضنك وكأنها تنتظرك لتخبرك بأنك على تراب هذا الوطن العظيم، في بيت الهاشميين، لينتابك الشعور "هنا" أو "هناك" أنك في أمان، وفي قلب الوطن، حيث حواسك وعقلك وقلبك تفسر لك أنك في بيتك، في وطنك، في حضرة الديوان الملكي الهاشمي.

لم ترافقني حلول عظيمة لنقل أعظم التجارب العالمية، ولكني شعرت أن بين يدي إنجاز عظيم، فصوتك مسموع، وفكرك ينال التقدير، ورأيك مصان ومعمول به، وقد تجسّد ذلك جليا في الإنصات الواعي والدعم والرعاية لمبادرة "جوردانيات" (Jordanian American Women Jordaniyat)، التي انطلقت برؤية تؤمن أن مستقبل الأردن يبدأ بالحفاظ على هوية أبنائه أينما كانوا، وهي رسالة اعتز بوجود نخبة من السيدات اللواتي آمن بها، وحرصن على إشراك أبنائهن في فعالياتها ليرسخوا حب الأردن والانتماء لوطنهم وقيادته، لسعينا الممتد لبناء جيل ثان وثالث من أبناء الأردنيين في الولايات المتحدة وحول العالم، يعود إلى جذوره ويحمل بعلمه وخبراته رغبة صادقة في خدمة الوطن.

ربما طالت كلماتي بوصف المكان، إلا أنني لن -نسى مدى سعادتي خلال لقاء معالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي، السيد يوسف حسن العيسوي، الذي تجسدت فيه صورة المسؤول المخلص والقريب من تطلعات الناس واهتماماتهم.

وبما أنني مغتربة عن وطني، فإن الصور التذكارية هي ارتباط لي في غاية الأهمية بوطني الأردن، وحين طلبتُ التقاط صورة تذكارية، جاءت توجيهات العيسوي باهتمام لافت حين قال: "دعونا نلتقط الصورة تحت صورة جلالة الملك". ولم تكن تلك الكلمات مجرد تنظيم لبروتوكول التصوير، بل كانت لفتة رمزية ذات عمق كبير، تؤكد أن القيادة الهاشمية هي المظلة الجامعة الحاضرة دائما في قلب كل موقف وتفصيلة.

​لقد خرجتُ بانطباع يحفره الامتنان في الروح عن وطن يلهم أبناءه، ومؤسسة تدار بروح الخدمة الوطنية، لتؤكد أن الفخامة الحقيقية هي تلك التي تحترم الإنسان وترفع من قدره.

​كل الشكر والتقدير لهذه الحفاوة والروح الراقية التي ستظل مصدر فخر وذكرى قائمة.

​حمى الله الأردن العظيم وشعبه الوفي، وأدام عزّ جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله، وأدام على هذا الوطن رفعة قيادته الهاشمية.