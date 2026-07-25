الوليد بن طلال: بلغنا 430 متراً.. والعمل مستمر لإنجاز أطول برج في العالم

خبرني - كشف الأمير السعودي الوليد بن طلال آخر مستجدات مشروع برج جدة، مؤكداً أنه التقى فرق العمل في الموقع واطلع ميدانياً على سير التنفيذ، مشيراً إلى أن البرج وصل إلى ارتفاع 430 متراً من أصل أكثر من 1000 متر مستهدفة.

وقال عبر حسابه: «التقيت فرق عمل برج جدة ورأيت التقدم شخصياً، وصلنا إلى ارتفاع 430 متراً من أصل 1000+ متر، والحمد لله العمل مستمر، وسننجز أطول برج في العالم».

107 طوابق منفذة.. وأكثر من 200 عند الاكتمال

وبحسب بيانات المشروع، بلغ البناء الإنشائي حالياً 107 طوابق بارتفاع تجاوز 430 متراً، فيما يستهدف البرج عند اكتماله إنشاء أكثر من 200 طابق فوق سطح الأرض، إضافة إلى طابقين تحت الأرض، ليصبح أول ناطحة سحاب في العالم تتجاوز ارتفاع كيلومتر واحد.

طابق جديد كل 5 أيام

وتتواصل أعمال التنفيذ بوتيرة متسارعة، إذ يجري تشييد البرج بمعدل طابق واحد كل خمسة أيام، بمشاركة نحو 5,200 عامل في موقع المشروع، وفق ما أعلنته شركة المملكة القابضة.

وفي الوقت ذاته، انطلقت أعمال تكسية الواجهة الخارجية، بالتزامن مع تقدم تنفيذ أنظمة الميكانيكا والكهرباء والسباكة في مختلف أجزاء البرج.

8 ملايين ساعة عمل بلا حوادث توقف

وأكد المطور أن المشروع سجل إنجازاً في جانب السلامة، بعدما تجاوز 8 ملايين ساعة عمل دون تسجيل أي حادثة أدت إلى توقف الأعمال أو وقوع وفيات، في مؤشر يعكس الالتزام بمعايير السلامة في المشروع.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة جدة الاقتصادية طلال المعيمان أكد في تصريحات سابقة أن المستهدف هو اكتمال المشروع خلال عام 2028.

مدينة عمودية على ساحل البحر الأحمر

ويقع برج جدة على ساحل البحر الأحمر ضمن مشروع شركة جدة الاقتصادية، ويضم عند اكتماله وحدات سكنية وتجارية، ومكاتب، وفندقاً عالمياً، إضافة إلى منصة مشاهدة مخطط لها على ارتفاع يتجاوز 600 متر.