الأردن يعزي سوريا بضحايا حادث طريق دير الزور – دمشق المأساوي

خبرني - أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب الجمهورية العربية السورية الشقيقة بضحايا الحادث المروري الذي وقع على طريق دير الزور - دمشق، وأدّى إلى وفاة وإصابة العشرات.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي، تضامن المملكة ووقوفها الكامل مع حكومة وشعب سوريا الشقيقة في هذا المصاب الأليم، مُعرِبًا عن أصدق التعازي والمواساة لأُسَر الضحايا، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

وتوفي 35 شخصا وأصيب 30 آخرون على الأقل، السبت، من جراء حادث سير على طريق دمشق–دير الزور، وفق ما أعلنت وزارة الصحة السورية.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" نقلا عن مدير الإحالة والإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة نجيب النعسان قوله، إنّ حصيلة حادث تصادم حافلتي الركاب على طريق دير الزور-دمشق بلغت حتى الآن 35 وفاة و30 إصابة.