عرض منتجات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل في مهرجان جرش

خبرني - تشارك إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل في معرض خصص لعرض منتجات النزلاء ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الأربعين، والمقامة في مسرح الهيبدروم "ميدان الخيل".

وقال القائمون على المعرض لقناة المملكة إن الإدارة تعمل باستمرار على تطوير مشاغل النزلاء وتزويدها بالمعدات الحديثة، ومن بينها ماكينة "الأرابيسك" للحفر على الخشب، بما يسهم في رفع جودة المنتجات وتنويعها.

وأضاف القائمون على المعرض أن مراكز الإصلاح والتأهيل سجلت العديد من قصص النجاح لنزلاء سابقين تمكنوا، بعد انتهاء مدة محكوميتهم، من العمل بالمهن التي تدربوا عليها داخل المراكز، بل إن بعضهم أنشأ مشاريع خاصة وفّر من خلالها فرص عمل لآخرين.

وأوضح القائمون على المعرض أن 80% من عائدات بيع المنتجات تذهب للنزيل، بما يعزز قدرته على الاعتماد على نفسه، فيما تخصص 20% لشراء المواد الخام، مؤكدا أن إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل لا تتقاضى أي أرباح من إنتاج النزلاء.

وأشاروا إلى إلى وجود منصة إلكترونية مخصصة لتسويق منتجات النزلاء، تتيح للراغبين داخل الأردن وخارجه شراء المنتجات، فيما تتولى الإدارة إيصال المشتريات إلى المشترين.

وبيّن القائمون على المعرض أن الإدارة تضم ثمانية مشاغل موزعة على ثمانية مراكز إصلاح وتأهيل، تعمل على تدريب النزلاء وتأهيلهم، وإكسابهم مهارات مهنية، ومنحهم شهادات تؤهلهم لدخول سوق العمل بعد انتهاء مدة محكوميتهم، بما يوفر لهم مصدر دخل مستدام.