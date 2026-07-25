مدرسة الزهور تنعى الطالبة رقية السويطي بعد وفاتها بحادث مأساوي

خبرني - بقلوب يملؤها الحزن والأسى، نعت إدارة وكادر مدرسة إناث الزهور الابتدائية الطالبة رقية باجس السويطي من الصف الأول، التي توفيت إثر حادث دهس مؤلم وقع ليلة أمس الجمعة.

وقدّمت المدرسة خالص التعازي والمواساة لأسرة الطفلة رقية، سائلة الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

كما تمنت المدرسة الشفاء العاجل للأطفال المصابين جراء الحادث، سائلة الله أن يمنّ عليهم بالصحة والسلامة.

وكان الحادث قد أسفر، بحسب ما تم تداوله، عن وفاة الطفلة رقية وإصابة ثلاثة أطفال آخرين.