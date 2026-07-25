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سورية.. حادث سير مأساوي يسفر عن 35 وفاة و30 إصابة بحصيلة أولية

  • 25 تموز 2026
  • 14:05
سورية حادث سير مأساوي يسفر عن 35 وفاة و30 إصابة بحصيلة أولية

 

خبرني - قالت وزراة الصحة السورية، اليوم السبت، إنها سجلت 35 وفاة و30 مصابا بحادث طريق ⁧‫دمشق‬⁩ دير الزور في حصيلة أولية.

وأعلنت فرق الدفاع المدني السوري، التابعة لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، أنها تلقت بلاغاً عن الحادث، فتوجهت فرقها من مركز تدمر إلى موقع الحادث، مع طلب مؤازرة من مراكز دير الزور للمشاركة في عمليات الاستجابة والإسعاف.

وكانت إن إحدى الحافلتين تقل ركاباً ينحدر معظمهم من محافظة دير الزور، فيما لم تُعرف بعد هوية الحافلة الثانية.

وبحسب شهود عيان، أسفر الحادث عن سقوط قتلى وجرحى، كما أدى إلى احتراق إحدى الحافلتين بالكامل.

ويشهد طريق دمشق – دير الزور حوادث سير متكررة، تُعزى غالباً إلى تردي البنية التحتية للطريق، إلى جانب السرعات العالية التي يقود بها بعض السائقين.

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