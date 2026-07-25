دراسة: التوابل تعزز صحة الأمعاء والأعصاب وتقلل خطر الأمراض المزمنة

خبرني - أظهرت دراسة حديثة نشرتها مجلة Nutrition Reviews أن تناول التوابل بانتظام يساعد في دعم صحة الأمعاء والجهاز العصبي، ويقلل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

حلل الباحثون أثناء دراستهم نتائج 8 تجارب سريرية أجريت على البشر، و12 تجربة مخبرية، وبيانات العديد من الأبحاث التي تتعلق بالتوابل وتأثيرها على الصحة، وشملت الأبحاث التوابل الأكثر شيوعا مثل القرفة، والكركم، والفلفل الحار، ومختلف خلطات البهارات.

وأظهرت النتائج أن البوليفينولات الموجودة في التوابل لا تُمتص تقريبا في الجزء العلوي من الجهاز الهضمي، بل تُصبح غذاء للبكتيريا المعوية المفيدة، مما يُعزز نمو البكتيريا النافعة، ويمكن لهذه المركبات ان تقلل الالتهابات في الجسم، وتحمي الجهاز العصبي، وتدعم صحة القلب والأوعية الدموية، وتخفف من آثار الإجهاد التأكسدي، ما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة ويساهم في تحسين صحة الأمعاء والجهاز الهضمي بشكل عام.

ونوه الباحثون إلى أن فوائد التوابل تعتمد على طريقة الطهي، وعلى خصائص التمثيل الغذائي لكل شخص.

وتشير العديد من الأبحاث إلى بعض التوابل مثل القرفة والفلفل الأسود والكرم، غنية بمضادات الأكسدة التي تدعم جهاز المناعة وتحارب الالتهابات.

كما أظهرت دراسة نشرتها Food & Function أن الزعفران يساهم في تخفيف الالتهابات وتحسين المزاج لدى المصابين بمرض باركنسون، كما بينت دراسة نشرتها مجلة Frontiers in Nutrition أن مستخلص الزعفران يساعد في تحسين المزاج وجودة النوم لدى النساء بين 50 و70 عاما.