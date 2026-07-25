عدوان المستوطنين يتصاعد بالضفة... إقامة بؤرتين جديدتين وإحراق شاحنة

خبرني - أقام مستوطنون، السبت، بؤرتين استيطانيتين، إحداهما رعوية، شمالي ووسط الضفة، كما أحرقوا شاحنة قرب نابلس وهدموا جدران منزل ودمروا محتوياته شرق الخليل.

وقالت منظمة البيدر الحقوقية، في بيانات، إن مستوطنين أقاموا بؤرة استيطانية جديدة على الطريق الواصل بين بلدتي عصيرة الشمالية وعسكر البلد شمال مدينة نابلس شمالي الضفة.

وحذرت من أن استمرار إقامة البؤر الاستيطانية يشكل تهديدا للأراضي الفلسطينية والتجمعات السكانية.

وعلى صعيد الاعتداءات المستمرة، أفادت المنظمة بأن مستوطنين أحرقوا شاحنة خلال هجومهم على قرية عوريف جنوب مدينة نابلس، فجر السبت، دون الإشارة لوقوع أضرار أخرى أو إصابات.

ووسط الضفة، ذكرت المنظمة أن مستوطنين حاولوا سرقة أغنام في التجمع البدوي "معازي جبع" شمال مدينة القدس المحتلة، لافتة إلى أن الفلسطينيين أفشلوا تلك المحاولة.

من جهتها، قالت إذاعة صوت فلسطين إن مستوطنين شرعوا بإقامة بؤرة رعوية على أراضي بلدة المزرعة الشرقية شمال شرق رام الله.

أما جنوبي الضفة، فقد أفادت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" بأن مستوطنين هدموا، السبت، الجدران الداخلية لمنزل ودمروا محتوياته بشكل كامل في قرية بيرين شرق الخليل.

ونقلت الوكالة عن رئيس المجلس المحلي للقرية، فريد برقان، قوله إن مجموعة من المستوطنين اقتحمت منزل المواطن المسن صبيح غيث (80 عاما)، وهدمت جدرانه الداخلية، ودمرت كافة محتوياته من أثاث وأدوات منزلية.

وأشار برقان إلى أن المستوطنين احتجزوا المسن في إحدى زوايا المنزل، وأجبروه على مشاهدة عملية الهدم والتدمير.