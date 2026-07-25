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  • بآية قرآنية.. ياسمين عبدالعزيز تحتفل بنفاد تذاكر «خلي بالك من نفسك»

بآية قرآنية.. ياسمين عبدالعزيز تحتفل بنفاد تذاكر «خلي بالك من نفسك»

  • 25 تموز 2026
  • 13:10
بآية قرآنية ياسمين عبدالعزيز تحتفل بنفاد تذاكر خلي بالك من نفسك

خبرني - احتفلت ياسمين عبدالعزيز بالإقبال الجماهيري على فيلم «خلي بالك من نفسك»، بعد الإعلان عن نفاد تذاكره في مصر وتسع دول عربية.

 

وجاء تفاعل ياسمين بعدما كشف المنتج تامر مرسي عن نفاد تذاكر الفيلم في مصر وتسع دول عربية، بالتزامن مع بدء طرحه للجمهور، ليعبر عن تقديره لهذا الدعم عبر حسابه على موقع فيسبوك.

ونشر تامر مرسي صورة ترويجية للفيلم، معلنًا نفاد التذاكر في مصر وجميع الدول العربية التي بدأ فيها عرض العمل، في مؤشر على الإقبال الجماهيري اللافت.

من جانبها، عبرت ياسمين عبدالعزيز عن امتنانها للجمهور، وكتبت عبر حسابها على فيسبوك: «هذا من فضل ربي».

بآية قرآنية.. ياسمين عبدالعزيز تحتفل بنفاد تذاكر &laquo;خلي بالك من نفسك&raquo; - صورة 1

وتدور أحداث فيلم «خلي بالك من نفسك» في إطار يجمع بين الأكشن والكوميديا والتشويق، من خلال شخصية «علاء البردويلي» التي يجسدها الفنان أحمد السقا، وهو مذيع إذاعي يتمتع بشخصية جذابة ويقدم نصائح عاطفية عبر برنامجه.

ويعاني بطل العمل من الخوف من الارتباط، ما يدفعه إلى إنهاء علاقاته العاطفية لأسباب يراها منطقية، دون أن يدرك التأثير الذي تتركه قراراته في الأشخاص من حوله.

ويشارك في بطولة الفيلم عدد من الفنانين، من بينهم أحمد السقا وياسمين عبدالعزيز، وسط اهتمام جماهيري بالعمل منذ الإعلان عن طرحه في دور العرض

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