الاحتشام والعادات والتقاليد النبيلة في المجتمع الأردني ..

يُعرف المجتمع الأردني منذ نشأته بأنه مجتمع يقوم على منظومة راسخة من القيم والأخلاق والعادات والتقاليد النبيلة التي شكّلت هويته وحافظت على تماسكه عبر العقود. وقد كان الاحتشام أحد أبرز هذه القيم، فهو ليس مجرد مظهر خارجي أو نوع من اللباس، بل هو سلوك وأدب واحترام للنفس والآخرين، يعكس أصالة المجتمع وعمق انتمائه لدينه وثقافته وتراثه .

لقد نشأ الأردنيون على احترام الكبير، وصون المرأة، وحفظ الأسرة، وغرس معاني الحياء والعفة في نفوس الأبناء، فكانت البيوت مدارس للأخلاق، وكانت العادات والتقاليد إطاراً يحفظ المجتمع من التفكك والانحراف، ويعزز روح التعاون والتكافل والاحترام المتبادل .

والاحتشام لا يتعارض مع التطور أو التعليم أو المشاركة في الحياة العامة، بل هو قيمة حضارية تزداد أهمية كلما ازدادت التحديات الفكرية والثقافية. فالمجتمعات القوية لا تتخلى عن ثوابتها، وإنما تتقدم وهي متمسكة بجذورها وقيمها الأصيلة، لأن الهوية ليست عبئاً يعيق التقدم، بل هي أساس الاستقرار والنهضة.

وفي السنوات الأخيرة ، ظهرت أفكار وسلوكيات دخيلة تحاول التقليل من شأن العادات والتقاليد، وتصويرها على أنها قيود يجب التخلص منها، في حين أن الحقيقة هي أن هذه القيم كانت ولا تزال سبباً في قوة المجتمع الأردني وتماسكه، وحصناً يحمي الأسرة ويحفظ الاحترام بين أفراد المجتمع .

إن الحفاظ على الاحتشام والعادات والتقاليد النبيلة لا يعني رفض الانفتاح على العالم أو معاداة التطور، وإنما يعني التمييز بين ما ينسجم مع قيمنا وما يتعارض معها. فكل مجتمع يملك خصوصيته الثقافية والاجتماعية، ومن حقه أن يحافظ عليها وأن يورثها للأجيال القادمة .

ويبقى المجتمع الأردني، بعشائره ومدنه وقراه ومخيماته، نموذجاً في الاعتزاز بالقيم الأصيلة، وسيظل الاحتشام والحياء والاحترام والعفة من أهم ركائز هويته الوطنية والاجتماعية، لأنها قيم تجمع ولا تفرق، وتحمي الأسرة، وتصون المجتمع، وتعزز الأخلاق التي كانت وستبقى عنواناً للأردن وأهله .