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ولي العهد يهنئ بإدراج محمية العقبة البحرية على قائمة اليونسكو

  • 25 تموز 2026
  • 12:25
ولي العهد يهنئ بإدراج محمية العقبة البحرية على قائمة اليونسكو

خبرني - هنأ الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، السبت، بإدراج محمية العقبة البحرية على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

قال ولي العهد، عبر انستغرام: "مبارك للأردن.. فخورون بإدراج محمية العقبة البحرية على قائمة اليونيسكو".

ويحتفي الأردن، السبت، بإدراج محمية العقبة البحرية على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، عقب اعتماد القرار رسميا من قبل لجنة التراث العالمي خلال دورتها الـ 48 المنعقدة في مدينة بوسان في جمهورية كوريا.

وجاء إدراج المحمية وفق المعيارين الطبيعيين التاسع والعاشر من معايير التراث العالمي، تقديرا لما تتمتع به من عمليات بيئية استثنائية، وتنوع حيوي بحري فريد، وإسهام ذي أهمية عالمية في حماية الأنواع والنظم البيئية البحرية المهددة.

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