الحوثيون: الحظر البحري هو أول خطوات المعركة

خبرني - قال رئيس وفد صنعاء المفاوض محمد عبد السلام، في تصريحات السبت،أن الحظر البحري هو أول خطوات معركة الحصار.

وقال عبد السلام، إن "الغارة العدوانية على مطار صنعاء الدولي تذكر من كان ناسيا أن السعودية تصر على بقاء المطار مغلقا وألا يفتح إلا بإذن ملكي"، مشيرا إلى أن "السعودية تصر على إغلاق مطار صنعاء وتصدر بيانا تعلن فيه أنها تدافع عن "السيادة اليمنية".

وأضاف أن "الاختباء خلف بيانات أممية ظالمة فرضت بالعلاقات السعودية النفطية لا يمكن أن تحجب حقيقة الحصار الجائر على اليمن"، معتبرا أن "الحصار الجائر على اليمن تقف خلفه مملكة عدوانية شنت حرباً لـ8 سنوات وفشلت فيها وتريد تعويض خسارتها بالحصار".

ولفت إلى أنه "ما يجب على السعودية أن تعيه في هذه المرحلة أنها لسوء تقديرها قد نصبت نفسها عدوا مبينا لليمن وأن إصرار السعودية على المكابرة ورفض القبول للحق ستكون له عواقب خطيرة عليها وعلى أمنها وعلى اقتصادها".

وختم عبد السلام بيانه بالتأكيد على أن "خطوة الحظر البحري أولى الخطوات في معركة الحصار بالحصار، وشعبنا لن يترك حقه دون أن يأخذه بأي شكل من الأشكال".

وكان المكتب السياسي لحركة "أنصار الله" الحوثية، قال اليوم السبت، إن الاستهداف السعودي المنشآت المدنية في الحديدة وجزيرة كمران وفي مقدمتها ميناء الحديدة تصعيد خطير ولن يمر دون رد.

يأتي ذلك، تعقيبا على إعلان "تحالف دعم الشرعية في اليمن" تنفيذ عملية ضد أهداف حوثية في الحديدة.

وقال المتحدث باسم قوات "التحالف العربي" لدعم الشرعية، اللواء الركن تركي المالكي، إنه جرى تنفيذ عملية عسكرية ضد أهداف عسكرية للحوثيين ترتبط بتهديد السفن في البحر الأحمر.