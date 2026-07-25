13 نصيحة للسباحة الآمنة.. إرشادات مهمة لتجنب الغرق في الصيف

خبرني - مع تزايد الإقبال على الشواطئ والمسابح خلال الصيف، تبرز 13 نصيحة أساسية للحد من مخاطر الغرق وحماية الأطفال والسباحين من الحوادث.



مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يزداد الإقبال على الشواطئ وحمامات السباحة، بالتزامن مع ارتفاع معدلات حوادث الغرق والإصابات المرتبطة بالمياه، ما يجعل الالتزام بقواعد السلامة ضرورة لتجنب المخاطر.

ويؤكد خبراء الإنقاذ والسلامة المائية أن كثيرًا من حوادث الغرق يمكن تفاديها من خلال اتباع إجراءات بسيطة، تبدأ باختيار أماكن السباحة الآمنة، والالتزام بتعليمات المنقذين، وعدم الاستهانة بالمخاطر حتى بالنسبة للأشخاص الذين يجيدون السباحة.

وأطلقت الجمعية الوطنية الإيطالية للإنقاذ حملة توعوية بعنوان «في الماء بأمان»، بالتزامن مع اليوم العالمي للوقاية من الغرق، بهدف نشر ثقافة السلامة المائية وتقديم إرشادات عملية تساعد على تقليل الحوادث وحماية الأرواح.



1- اختر أماكن السباحة المخصصة

احرص دائمًا على السباحة في المناطق المعتمدة التي يشرف عليها المنقذون، لأنها تكون مجهزة للتعامل مع حالات الطوارئ، وتتم مراقبة ظروف المياه فيها بشكل مستمر.

2- تجنب السباحة أثناء رفع الراية الحمراء

تشير الراية الحمراء إلى وجود مخاطر مثل ارتفاع الأمواج أو قوة التيارات البحرية، لذلك يجب الالتزام بتحذيرات فرق الإنقاذ وعدم دخول المياه في هذه الظروف.

3- لا تدخل الماء بعد التعرض الطويل للشمس

الانتقال المفاجئ من حرارة الشمس المرتفعة إلى المياه الباردة قد يسبب اضطرابًا في الجسم أو فقدان القدرة على التحكم، لذلك يُفضل الانتظار حتى يستعيد الجسم حرارته الطبيعية.

4- تجنب السباحة بعد تناول وجبة دسمة

يحتاج الجسم إلى وقت للهضم، وقد يؤدي دخول الماء مباشرة بعد تناول كميات كبيرة من الطعام إلى الشعور بالتعب أو عدم الراحة أثناء السباحة.

5- لا تسبح بمفردك

حتى الأشخاص الذين يجيدون السباحة قد يواجهون ظروفًا طارئة مثل التشنجات أو الإرهاق، لذلك وجود شخص آخر بالقرب منك قد يكون عاملًا حاسمًا في إنقاذ الحياة.

6- لا تبالغ في تقدير مهاراتك

الثقة الزائدة في القدرة على السباحة قد تدفع البعض إلى دخول مناطق عميقة أو مواجهة تيارات قوية تتجاوز قدراتهم.

7- راقب الأطفال باستمرار

يجب عدم ترك الأطفال بالقرب من المياه دون مراقبة مباشرة، حتى لفترة قصيرة، لأن حوادث الغرق قد تحدث بسرعة ودون إصدار أصوات واضحة.

8- لا تعتمد على أدوات الطفو وحدها

العوامات ووسائل الطفو تساعد لكنها لا تعتبر بديلًا عن المراقبة، خصوصًا للأطفال، إذ يمكن أن تنقلب أو تتحرك بعيدًا عن المنطقة الآمنة.

9- تجنب الألعاب القابلة للنفخ بعيدًا عن الشاطئ

قد تنجرف المراتب الهوائية والألعاب البلاستيكية بفعل الرياح أو التيارات، ما قد يعرض مستخدميها للخطر بعيدًا عن مناطق الأمان.

10- ابتعد عن المناطق القريبة من القوارب

السباحة بالقرب من القوارب أو المناطق المخصصة لحركتها تزيد من احتمالات التعرض للحوادث بسبب صعوبة رؤية السباحين.

11- تعرف على طبيعة المياه قبل السباحة

من المهم معرفة اتجاه الرياح وقوة التيارات البحرية، لأنها قد تؤثر على قدرة الشخص على العودة إلى الشاطئ.

12- لا تقفز في مياه مجهولة

القفز في أماكن غير معروفة قد يعرض الشخص للإصابة بسبب انخفاض العمق أو وجود صخور أو عوائق تحت سطح الماء.

13- لا تحاول إنقاذ الغريق إذا لم تكن مدربًا

محاولة إنقاذ شخص يغرق دون خبرة قد تجعل المنقذ ضحية ثانية، لذلك الأفضل طلب المساعدة واستخدام وسائل الطفو من مكان آمن.

14- استخدم طريقة "ارمِ ولا تنزل"

عند رؤية شخص يواجه خطر الغرق، حاول إلقاء وسيلة طفو إليه مثل عوامة أو حبل بدلًا من القفز إلى الماء، إذا لم تكن مدربًا على الإنقاذ.

15- اطلب المساعدة فورًا

سرعة الاتصال بفرق الإنقاذ وتحديد مكان الشخص بدقة تساعد على تقليل خطورة الحادث وزيادة فرص النجاة.

16- تعلم أساسيات الإسعافات الأولية

معرفة خطوات التعامل مع حالات الاختناق أو فقدان الوعي بعد إنقاذ شخص من الماء قد تساعد في إنقاذ حياته قبل وصول الفرق الطبية.

17- تجنب السباحة تحت تأثير الكحول أو المواد التي تؤثر على التركيز

تقلل هذه المواد من القدرة على اتخاذ القرارات السريعة وتزيد احتمالات التعرض للخطر أثناء وجود الشخص في الماء.

18- التزم بتعليمات حمامات السباحة

حتى حمامات السباحة تحتاج إلى قواعد أمان، مثل الالتزام بالأعماق المحددة وعدم الجري حول المياه أو القفز بطريقة خطرة.

19- علم الأطفال مهارات السباحة مبكرًا

تعلم السباحة يمنح الأطفال قدرة أكبر على التعامل مع المياه، لكنه لا يلغي الحاجة إلى المراقبة المستمرة.

20- اجعل السلامة أولوية قبل المتعة

الاستمتاع بالبحر أو حمام السباحة يصبح أكثر أمانًا عندما تسبق المتعةَ إجراءات الوقاية والانتباه للمخاطر المحتملة.

الإنقاذ الصحيح قد يمنع وقوع ضحايا جدد

يشدد الخبراء على أن إنقاذ شخص يتعرض للغرق لا يعني دائمًا النزول إلى الماء، خاصة بالنسبة لغير المدربين، لأن الشخص الذي يحاول المساعدة بطريقة خاطئة قد يفقد السيطرة ويتحول إلى ضحية أخرى.

وينصح في هذه الحالات بالاتصال بفرق الإنقاذ فورًا، ومحاولة تقديم وسيلة طفو للشخص الموجود في الماء من مسافة آمنة، مع متابعة موقعه حتى وصول المختصين.

وتؤكد حملات التوعية بالسلامة المائية أن الوقاية تظل الوسيلة الأكثر فاعلية للحد من حوادث الغرق، إذ إن الالتزام بقواعد بسيطة يمكن أن يحمي الأرواح ويجعل الاستمتاع بالشواطئ وحمامات السباحة تجربة أكثر أمانًا للجميع.