عمان الاهلية وسلطة المياه تبحثان آفاق التعاون المشترك.. صور

خبرني - استقبل رئيس هيئة المديرين في جامعة عمّان الأهلية الدكتور ماهر الحوراني، والقائم بأعمال رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد حمدان، ومستشار الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان يوم الخميس 23-7-2026 وفداً رفيع المستوى من سلطة المياه برئاسة أمين عام سلطة المياه المهندس سفيان البطاينة، يرافقه المساعد للشؤون الإدارية السيد عماد القطاونة، والمساعد لشؤون الإعلام والاتصال السيد عمر سلامة، والمساعد للشؤون المالية السيد خالد الأدغم، وعدد من المعنيين في السلطة، وقد حضر من الجامعة كلا من : عميدة كلية الصيدلة الدكتورة أروى الخطيب، وعميدة كلية تكنولوجيا الزراعة الدكتورة رشا الطراونة، ومديرة مركز الارتباط العالمي الدكتورة فيروز أبو سويلم، ومدير وحدة الموارد البشرية والتميز الوظيفي الدكتور وليد السيد ، وذلك لبحث آفاق بناء شراكة استراتيجية بين الجانبين، وتعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي، وبناء القدرات الوطنية، والابتكار في القطاعات المرتبطة بالمياه والبيئة.

وأكد رئيس هيئة المديرين الدكتور ماهر الحوراني أن جامعة عمّان الأهلية تؤمن بأن الشراكة مع المؤسسات الوطنية تمثل إحدى الركائز الأساسية للتطوير والتميز، مشيراً إلى حرص الجامعة على توظيف خبراتها الأكاديمية والبحثية لخدمة أولويات التنمية في المملكة، وتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية بما يسهم في إعداد كفاءات وطنية قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية، لا سيما في القطاعات الحيوية ذات الأولوية.

كما رحّب القائم بأعمال رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد حمدان بالوفد الضيف، مؤكداً أن الجامعة تنظر إلى التعاون مع سلطة المياه بوصفه خطوة مهمة نحو بناء شراكات فاعلة تجمع بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، وتسهم في دعم البحث العلمي، وتوفير فرص تدريبية نوعية للطلبة، وتبادل الخبرات، وتنفيذ مشاريع مشتركة تخدم قطاع المياه وتواكب توجهات المملكة في تحقيق التنمية المستدامة.

من جهته، أكد أمين عام سلطة المياه المهندس سفيان البطاينة أن سلطة المياه تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون مع الجامعات الوطنية، انطلاقاً من إيمانها بدورها المحوري في إعداد الكفاءات الوطنية وتطوير البحث العلمي وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه قطاع المياه. وأضاف أن هذه الزيارة تأتي في إطار توسيع آفاق التعاون مع المؤسسات الأكاديمية، بما يسهم في تطوير الدراسات والأبحاث التطبيقية، وبناء قدرات الطلبة والباحثين، وتبادل الخبرات، والاستفادة من الإمكانات العلمية في دعم مشاريع قطاع المياه، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي ويعزز استدامة الموارد المائية في المملكة.

وكانت قد قدّمت عميدة كلية الصيدلة الدكتورة أروى الخطيب عرضاً تعريفياً لمسيرة الجامعة وكلياتها وبرامجها الأكاديمية، وإنجازاتها على المستويين المحلي والدولي، وما حققته من تقدم في التصنيفات العالمية، إلى جانب جهودها في مجالات البحث العلمي والابتكار وخدمة المجتمع، وشراكاتها مع المؤسسات الوطنية والدولية.

وقد قام الوفد بجولة ميدانية في عدد من مرافق الجامعة وكلياتها، اطّلع خلالها على المختبرات التعليمية والبحثية، والمراكز المتخصصة، والبنية التحتية الحديثة التي توفرها الجامعة لإعداد خريجين مؤهلين وفق أفضل المعايير العالمية.

وفي ختام الزيارة، أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتعاون المشترك، والعمل على تطوير برامج ومبادرات نوعية في مجالات التدريب والبحث العلمي والابتكار، بما يعزز التكامل بين القطاع الأكاديمي وقطاع المياه، ويسهم في خدمة التنمية الوطنية وتحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية.