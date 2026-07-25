3 إشارات لافتة.. هل بدأ كريستيانو رونالدو مهام منصبه الجديد في النصر؟

خبرني - شهدت الساعات الأخيرة تحركاً غير متوقع من الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، بعدما قطع إجازته الصيفية الممنوحة له عقب انتهاء مشاركته في نهائيات كأس العالم، ليظهر بشكل مفاجئ داخل معسكر الفريق الإعدادي المقام حالياً تحضيراً للموسم الرياضي الجديد.

ولم تكن زيارة رونالدو خاطفة أو مجرد لقاء ودي لتقديم الدعم المعنوي لزملائه اللاعبين، بل تحولت إلى جلسة عمل مغلقة ومكثفة مع المدير الرياضي البرتغالي سيماو، والمدير الفني الأسترالي الجديد آنجي بوستيكوغلو، ناقش فيها العديد من الملفات الفنية والإدارية الحساسة الشائكة.

تأتي هذه الخطوة الاستثنائية لتطرح تساؤلاً جوهرياً في الشارع الرياضي: هل بدأ الأسطورة البرتغالي رسمياً في ممارسة صلاحيات رئيس تنفيذي رياضي ومدير فني خفي للنادي بدلاً من الاكتفاء بدوره المعتاد داخل المستطيل الأخضر؟

الإشارة الأولى: قطع الإجازة وحسم ملفات الميركاتو الصيفي

تعد عودة رونالدو المبكرة من عطلته الخاصة الدليل الأول والأبرز على تحوله إلى المحرك الرئيس لمشروع النصر.

لم ينتظر النجم البرتغالي انقضاء فترة راحته ليلتحق بالتدريبات الجماعية، بل فضّل التواجد المباشر في قلب المعسكر لمراجعة خيارات التعاقدات الصيفية وإعادة تشكيل قائمة الفريق.

تؤكد هذه التحركات أن القائد البرتغالي لم يعد يتعامل مع النادي كلاعب محترف ينتهي دوره فور صافرة النهاية، بل بصفته المسؤول الأول عن الهندسة الرياضية للنادي، حيث حرص على وضع بصمته المباشرة في اختيار العناصر الأجنبية والمحلية الجديدة التي تلبي احتياجات الفريق وتضمن المنافسة بقوة على منصات التتويج.

الإشارة الثانية: رسم الملامح الفنية مع بوستيكوغلو

جاء الاجتماع مع الأسترالي آنجي بوستيكوغلو ليضع الإشارة الثانية حول طبيعة الدور القيادي لرونالدو.

فرض الأسلوب الهجومي للمدرب الجديد والضغط العالي يتطلب انسجاماً تاماً مع قادة غرفة الملابس، وعلى رأسهم رونالدو الذي حرص على الوقوف بنفسه على تفاصيل الفكر التكتيكي الجديد قبل انطلاق المباريات الرسمية.



كيفية تطبيق الأسلوب الفني الحديث، وتحديد الأدوار الهجومية للكتيبة النصراوية، إضافة إلى وضع أسس انضباطية صارمة داخل غرفة الملابس كان الهدف من هذا الاجتماع.

يعكس ذلك رغبة رونالدو في تفادي الأخطاء التكتيكية والإدارية التي أضرت بمشوار الفريق خلال الموسم الماضي، وفرض هيبة مبكرة على المشروع الفني ككل.

الإشارة الثالثة: قيادة الرؤية الاستراتيجية وشغف التتويج

تتجلى الإشارة الثالثة في الحرص الشديد من جانب رونالدو على مراجعة الاستراتيجية الكلية للنادي برفقة المدير الرياضي سيماو.

يسعى النجم البرتغالي إلى ضمان توافق كافة القرارات الإدارية والفنية مع طموحاته الشخصية المتمثلة في كسر صيام البطولات القارية وحصد جميع الألقاب المتاحة خلال الموسم المقبل.

ظهور رونالدو في هذا التوقيت الحرج يبعث برسالة حاسمة للمنافسين ولإدارة النادي نفسها، مفادها أنه يقود مشروع النصر بنفسه خطوة بخطوة.

يعكس ذلك إدراك الأسطورة أن سنواته الكروية الأخيرة تتطلب إدارة دقيقة لكل التفاصيل، وتحويل صفة القائد داخل الملعب إلى مركز صناعة القرار الرياضي الأول داخل القلعة الصفراء.