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وفيَّات الاردن السبت 25-7-2026

  • 25 تموز 2026
  • 11:28
وفيَّات الاردن السبت 2572026

خبرني -  وفيَّات اليوم السبت، 25-7-2026:

- سلطان هاشم الحطاب

- أحمد نضال الفهيم الفاعوري

- أسامة صالح محمد الشنــاق

- أيمن محمد سلامة العضايلة

- إسماعيل احمد ابو البندوره

- احمد نضال السلطي

- جمال محمد الذنيبات

- حامد عبيدالله الجعافرة

- رسميه عارف العطير

- رشاد علي احمد علي

- زيد فخري بطرس سميرات

- ساري محمد إبراهيم المبيضين

- شاهر محمد الزريقات

- صهيب عمر يوسف العمري

- عبدالعزيز علي مصابر الزيادات

- عبدالقادر محمد حمدان

- عبدالوهاب محمود محمد الخرابشه

- عطاف الهباهبة

- عطالله سالم عرار المجالي

- علي ارخيص الطراونة

- عودة الله عبد العبيسات

- فتحيه فتوح سليمان حمود

- محمود حسين خليل شقاقحه

- منى مسعد الرواشدة

- هيام محمد الصالحي

إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون

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