وفيَّات الاردن السبت 25-7-2026

خبرني - وفيَّات اليوم السبت، 25-7-2026:
- سلطان هاشم الحطاب
- أحمد نضال الفهيم الفاعوري
- أسامة صالح محمد الشنــاق
- أيمن محمد سلامة العضايلة
- إسماعيل احمد ابو البندوره
- احمد نضال السلطي
- جمال محمد الذنيبات
- حامد عبيدالله الجعافرة
- رسميه عارف العطير
- رشاد علي احمد علي
- زيد فخري بطرس سميرات
- ساري محمد إبراهيم المبيضين
- شاهر محمد الزريقات
- صهيب عمر يوسف العمري
- عبدالعزيز علي مصابر الزيادات
- عبدالقادر محمد حمدان
- عبدالوهاب محمود محمد الخرابشه
- عطاف الهباهبة
- عطالله سالم عرار المجالي
- علي ارخيص الطراونة
- عودة الله عبد العبيسات
- فتحيه فتوح سليمان حمود
- محمود حسين خليل شقاقحه
- منى مسعد الرواشدة
- هيام محمد الصالحي
إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون