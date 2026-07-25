وفيَّات الاردن السبت 25-7-2026

خبرني - وفيَّات اليوم السبت، 25-7-2026:

- سلطان هاشم الحطاب

- أحمد نضال الفهيم الفاعوري

- أسامة صالح محمد الشنــاق

- أيمن محمد سلامة العضايلة

- إسماعيل احمد ابو البندوره

- احمد نضال السلطي

- جمال محمد الذنيبات

- حامد عبيدالله الجعافرة

- رسميه عارف العطير

- رشاد علي احمد علي

- زيد فخري بطرس سميرات

- ساري محمد إبراهيم المبيضين

- شاهر محمد الزريقات

- صهيب عمر يوسف العمري

- عبدالعزيز علي مصابر الزيادات

- عبدالقادر محمد حمدان

- عبدالوهاب محمود محمد الخرابشه

- عطاف الهباهبة

- عطالله سالم عرار المجالي

- علي ارخيص الطراونة

- عودة الله عبد العبيسات

- فتحيه فتوح سليمان حمود

- محمود حسين خليل شقاقحه

- منى مسعد الرواشدة

- هيام محمد الصالحي

إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون