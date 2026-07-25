لماذا يرتفع ضغط العين؟

خبرني - تشير الدكتورة شاخلو ماخكاموفا أخصائية طب العيون، إلى أن الجميع يقيسون مستوى ضغط الدم بانتظام، لكنهم غالبا ما يتجاهلون ضغط العين، الذي هو إشارة استغاثة يرسلها العصب البصري.

ووفقا لها، السبب الرئيسي لارتفاع الضغط داخل العين هو الغلوكوما. والأسباب الدقيقة للغلوكوما نفسها غير معروفة، لذلك تسمى مرضا متعدد العوامل، أي أنها تتطور تحت تأثير عدة عوامل. ولكن، يمكن تحديد الآليات الرئيسية والفئات الأكثر عرضة للإصابة.

1- الاستعداد الوراثي

الغلوكوما مرض وراثي. مجموعة معينة من الجينات الموروثة تهيئ للإصابة بهذا المرض. فإذا كان أحد الأقارب المقربين مصابا بالغلوكوما، فإن خطر انتقاله يرتفع كثيرا.

2- التغيرات المرتبطة بالعمر

يمكن اعتبار الغلوكوما إلى حد كبير عملية مرتبطة بالشيخوخة. مع التقدم في السن، تحدث تغيرات في بنية زاوية الحجرة الأمامية - نظام الصرف الذي من خلاله يتدفق السائل داخل العين. ولكن نتيجة لهذه التغيرات، يصبح هذا التصريف مسدودا، ويتراكم السائل، ما يؤدي إلى ارتفاع الضغط داخل العين.

3- اختلال التوازن بين إنتاج السائل وتصريفه

تنتج العين باستمرار السائل المائي، الذي في الوضع الطبيعي، يصرف عبر نظام تصريف خاص (الشبكة التربيقية). فإذا انخفض التدفق الخارجي وظل الإنتاج ثابتا، فإنه يؤدي إلى ارتفاع الضغط داخل العين.

ووفقا له، قد لا يظهر فحص الطبيب دائما أن الضغط داخل العين مرتفع، بل طبيعي، ولكن التغيرات في العين والعصب البصري تستمر. لهذا السبب يصعب تشخيص الغلوكوما في مراحلها المبكرة، لذلك تعتبر الفحوصات الدورية لدى الطبيب المختص ضرورية.