قرار غير متوقع.. وكيل محمد صلاح يحسم صفقة انتقاله إلى بشكتاش

خبرني - اقترب انتقال محمد صلاح إلى بشكتاش التركي من مرحلة الحسم، بعدما كشفت تقارير تركية عن تطور جديد في المفاوضات يتعلق بعمولة رامي عباس، وكيل أعمال قائد منتخب مصر.

كانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن الصفقة واجهت تعثرا بسبب مطالبة وكيل محمد صلاح الحصول على نسبة 35% من قيمة الصفقة.

ورفض بشكتاش التركي هذه النسبة المبالغ فيها من جانب رامي عباس، واشترط سردال أدالي رئيس النادي خفض نسبة العمولة لإتمام الصفقة.

وأكد تقارير تركية صحفية أن رامي عباس وافق على خفض قيمة العمولة التي كان يطالب بها لكنه يطالب بزيادة في بنود أخرى.

وأشار رامي عباس إلى أن هذه الصفقة ستكون الأخيرة له قبل اعتزال هذه المهمة: "ستكون هذه آخر صفقة انتقال لمحمد صلاح، سأترك عملي بعد إتمامها".

وكانت تقارير تركية قد أكدت في وقت سابق توصل بشكتاش إلى اتفاق مبدئي مع محمد صلاح على عقد يمتد لموسم واحد، مع وجود بند يمنح الطرفين حق التمديد لموسم إضافي، مقابل راتب سنوي يبلغ 10 ملايين يورو، إضافة إلى مكافآت قد تصل إلى مليوني يورو.