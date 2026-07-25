أطعمة صيفية شائعة قد تضر بصحة الشعر

خبرني - يحذر خبراء الشعر من أن بعض العادات الغذائية المرتبطة بفصل الصيف قد تؤثر على صحة الشعر، رغم أن كثيرين يركزون خلال هذا الموسم على حماية البشرة من الشمس والحفاظ على ترطيب الجسم فقط.

ومع انتشار حفلات الشواء والعطلات وتناول الطعام في الهواء الطلق، تتغير أنماط الغذاء لدى كثير من الأشخاص، ما قد يؤدي إلى زيادة استهلاك أطعمة تفتقر إلى العناصر الغذائية الضرورية لنمو الشعر.

ويقول الدكتور إمراه سينيك، مؤسس عيادة دكتور سينيك للشعر، إن بصيلات الشعر تحتاج إلى إمداد مستمر بالبروتينات والفيتامينات والمعادن للحفاظ على قوتها، مشيرا إلى أن نقص هذه العناصر قد يؤثر على جودة الشعر ويزيد من احتمالية تساقطه.

وأوضح أن بعض الأطعمة الصيفية الشائعة لا تسبب الضرر بمفردها، لكن تناولها بكثرة واستبدالها بالخيارات الصحية قد يحرم الشعر من العناصر التي يحتاجها.

أطعمة صيفية قد تؤثر على صحة الشعر

1- الآيس كريم: يعد الآيس كريم من أكثر الحلويات انتشارا خلال فصل الصيف، لكن احتواءه على كميات مرتفعة من السكر قد يجعله خيارا غير مناسب عند الإفراط في تناوله.

وأوضح الدكتور سينيك أن كثرة تناول السكر قد ترتبط بزيادة الالتهابات في الجسم، وهو ما قد يؤثر على البيئة المحيطة ببصيلات الشعر. كما أن تكرار ارتفاع مستويات السكر في الدم قد يؤثر على وصول العناصر الغذائية إلى فروة الرأس، ما قد يساهم مع الوقت في ضعف الشعر.

وينصح باستبدال بعض الحلويات بالفواكه الصيفية، مثل ثمرة التوت، التي توفر الفيتامينات ومضادات الأكسدة الداعمة لصحة فروة الرأس.

2- النقانق واللحوم المصنعة: تعد النقانق من الأطعمة الأساسية في حفلات الشواء والنزهات الصيفية، إلا أن الإفراط في تناول اللحوم المصنعة قد يقلل من حصول الجسم على العناصر الغذائية التي يحتاجها الشعر.

ويشير سينيك إلى أن هذه الأطعمة قد تحتوي على كميات مرتفعة من الدهون غير الصحية، بينما تحتاج بصيلات الشعر إلى البروتين والمعادن والفيتامينات للحفاظ على نمو صحي.

ويفضل موازنة وجبات الشواء بإضافة خيارات مثل الدجاج المشوي والخضراوات والأسماك، للحصول على عناصر غذائية أكثر فائدة.

3- رقائق البطاطا المقلية: تعتبر رقائق البطاطا المقلية من الوجبات السريعة الشائعة خلال الرحلات والعطلات، لكن تناول الأطعمة المقلية بشكل متكرر قد يؤثر على صحة الشعر.

وأوضح سينيك أن الدهون غير الصحية قد تزيد الالتهابات وتؤثر على فروة الرأس، ما قد يجعل الشعر أكثر عرضة للجفاف أو زيادة الدهون أو التقصف.

وينصح باختيار مصادر الدهون الصحية مثل الأفوكادو وزيت الزيتون والمكسرات والأسماك الدهنية، لدعم صحة فروة الرأس وتقوية الشعر.

4- المثلجات (المصاصات المثلجة): رغم أن المثلجات تعد من الحلويات الصيفية المحببة، فإن احتواءها على كميات كبيرة من السكر مقابل قيمة غذائية محدودة يجعل الإفراط فيها خيارا غير مفيد للشعر.

ويؤكد الدكتور سينيك أن الشعر يحتاج إلى مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية، وأن الاعتماد على أطعمة غنية بالسكر فقط قد يحرم بصيلات الشعر من الفيتامينات والمعادن الضرورية للحفاظ على قوته.

ويوصي باختيار وجبات خفيفة أكثر فائدة، مثل الزبادي والمكسرات والفواكه، لتوفير عناصر غذائية تساعد على دعم صحة الشعر.

ويشير الخبراء إلى أن الحفاظ على شعر صحي خلال الصيف لا يعتمد فقط على منتجات العناية الخارجية، بل يبدأ أيضا من النظام الغذائي المتوازن وتوفير احتياجات الجسم من العناصر الأساسية.