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رئيس الأرجنتين يرد على حملة حظر منتخب بلاده من المونديال

  • 25 تموز 2026
  • 11:13
رئيس الأرجنتين يرد على حملة حظر منتخب بلاده من المونديال

خبرني - دافع خافيير ميلي رئيس الأرجنتين عن منتخب بلاده، بعدما تعرض لسيل من الانتقادات خلال مشاركته في بطولة كأس العالم 2026 وأكد أن ما يتعرض له "الألبيسيليستي" سببه الغيرة من نجاحاته.
وشهد مشوار المنتخب الأرجنتيني في البطولة جدلا واسعا في ظل اتهامات بوجود قرارات تحكيمية مثيرة للجدل.

إضافة إلى ذلك، صدرت بعض التصرفات من لاعبي الفريق وأبرزها المشادات التي أعقبت المباراة النهائية أمام إسبانيا.

ونشر ميلي عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل صورتين حملتا رسائل دعم للمنتخب الأرجنتيني، ردا على الانتقادات التي طالت الفريق.

وجاء في الرسالة الأولى: "مشكلتنا أننا دائما محط الأنظار، ولا يمكن تجاهلنا إنهم يحسدوننا ويغارون منا، فنحن متميزون في كل شيء تقريبا كان لا بد أن يقولها أحد قليل من المنطق، من فضلكم".
أما الصورة الثانية فكانت مُولدة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وأظهرت الرئيس الأرجنتيني مرتديا قميص المنتخب وأرفقها بعبارة: "تحيا الأرجنتين".

وفي سياق متصل تداول مشجعون أرجنتينيون عريضة إلكترونية تطالب بإعادة نهائي كأس العالم أمام إسبانيا وقدموا ذلك بدعوى وجود أخطاء تحكيمية أثرت في نتيجة المباراة.

وذكرت شبكة أزتيكا تي في اللاتينية أن العريضة حصدت أكثر من 61 ألف توقيع من داخل الأرجنتين وخارجها وقد استندت إلى مزاعم بانحياز تحكيمي لصالح المنتخب الإسباني.

واكتفى منتخب الأرجنتين بالحصول على وصافة كأس العالم 2026 بعدما خسر أمام منتخب إسبانيا بنتيجة 1-0 في المباراة النهائية التي جرت على ملعب نيوجيرسي بالولايات المتحدة.

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