مانشستر سيتي يستهدف صفقة ذهبية من برشلونة

خبرني - يستهدف نادي مانشستر سيتي التعاقد مع أحد لاعبي فريق برشلونة خلال موسم الانتقالات الصيفي الحالي حسبما ذكرت تقارير صحفية مساء الجمعة.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن لاعب فريق برشلونة مارك بيرنال مطلوب بقوة في الدوري الإنجليزي وتحديدا من قِبل أندية مانشستر سيتي، آرسنال وتشيلسي.

وأوضحت أن مانشستر سيتي لديه الاهتمام الأكبر بضم مارك بيرنال حيث يدرس التعاقد معه من أجل تعزيز خط وسطه ويخطط لرحيل لاعبين مثل نيكو جونزاليس ورودري لإتمام صفقات مميزة في خط الوسط.

وأفادت أن مارك بيرنال يعد أحد اللاعبين الذين يناسبون تماما رؤية المدير الرياضي لنادي مانشستر سيتي والطاقم التدريبي.

وأشارت إلى أن خطة مانشستر سيتي تتمثل في التعاقد مع اثنين من لاعبي خط الوسط الواعدين لديهما صفات بدنية مميزة إلى جانب التحكم الرائع بالكرة.

واسترسلت بأن هناك 3 لاعبين مرشحين لتحقيق رغبة مانشستر سيتي، الأول أيوب بوعدي لاعب خط وسط ليل بافلوفيتش لاعب بايرن ميونخ، إلى جانب مارك بيرنال.

وأكدت أن مانشستر سيتي استفسر بالفعل عن بيرنال لمعرفة مدى إمكانية رحيله عن بطل الدوري الإسباني وتقديم عرض رسمي.

ووقع بيرنال عقدا جديدا مع برشلونة حتى عام 2029 ويتضمن شرطا جزائيا بقيمة 500 مليون يورو، وتدرك الإدارة أن لاعب وسط الفريق يحظى باهتمام كبير في سوق الانتقالات وهناك خطة أولية تتمثل في تمديد عقده وتحسين أجره في سبتمبر الماضي، ولكن قد يضطرون إلى التسريع لمنع رحيله

وأشارت إلى أن خطة مانشستر سيتي تتمثل في التعاقد مع اثنين من لاعبي خط الوسط الواعدين، لديهما صفات بدنية مميزة إلى جانب التحكم الرائع بالكرة.

واسترسلت بأن هناك 3 لاعبين مرشحين لتحقيق رغبة مانشستر سيتي، الأول أيوب بوعدي لاعب خط وسط ليل، بافلوفيتش لاعب بايرن ميونخ، إلى جانب مارك بيرنال.

وأكدت أن مانشستر سيتي استفسر بالفعل عن بيرنال لمعرفة مدى إمكانية رحيله عن بطل الدوري الإسباني وتقديم عرض رسمي.

ووقع بيرنال عقدا جديدا مع برشلونة حتى عام 2029 ويتضمن شرطا جزائيا بقيمة 500 مليون يورو، وتدرك الإدارة أن لاعب وسط الفريق يحظى باهتمام كبير في سوق الانتقالات، وهناك خطة أولية تتمثل في تمديد عقده وتحسين أجره في سبتمبر الماضي، ولكن قد يضطرون إلى التسريع لمنع رحيله.