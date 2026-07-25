إذا أردت الإقلاع عن التدخين.. طبيبة تنصح بهذه الخطوات

خبرني - تشير الدكتورة يكاتيرينا شيتوفا إلى أن تغيير العادات اليومية يساعد على الإقلاع عن التدخين. وتنصح بتحديد موعد واضح للإقلاع عن التدخين وإبلاغ أفراد الأسرة والأصدقاء بهذا القرار.

ووفقا لها، تتمثل الخطوة الأولى للإقلاع عن التدخين في تحديد "يوم للإقلاع" خلال الأسبوعين إلى الأربعة أسابيع المقبلة، وإبلاغ أفراد الأسرة والأصدقاء بهذا القرار. كما تنصح بتدوين الأسباب الشخصية للإقلاع، مثل الحفاظ على الصحة، وتوفير المال، وتقديم القدوة الحسنة للأطفال، مع الاحتفاظ بهذه القائمة في متناول اليد.

وأضافت أنه ينبغي للشخص تقييم مدى استعداده للإقلاع على مقياس من صفر إلى 10. وإذا كانت النتيجة أقل من 7، فمن الأفضل مناقشة المخاوف بصورة أعمق، مثل الخوف من زيادة الوزن أو العصبية أو الاعتقاد بعدم القدرة على الاسترخاء من دون سيجارة، ووضع خطة مسبقة للتعامل مع هذه التحديات.

وأكدت الطبيبة ضرورة عدم إهمال الدعم الخارجي، مشيرة إلى أن الاستعانة بالمتخصصين في جلسات استشارية فردية أو جماعية، إلى جانب التواصل مع خدمات الإقلاع عن التدخين واستخدام الموارد الإلكترونية، يزيد بشكل ملحوظ من فرص الامتناع عن التدخين على المدى الطويل. وأوضحت أن هذا النهج الشامل يحقق أفضل النتائج في مكافحة إدمان النيكوتين.

وأضافت أنه قبل أيام قليلة من موعد الإقلاع، يُنصح بالتخلص من السجائر والولاعات والمنافض، وعدم الاحتفاظ بأي مخزون احتياطي منها. كما أوصت بتغيير بعض العادات اليومية، مثل اختيار طريق مختلف إلى العمل، وتجنب استراحة القهوة، واستبدال فترات الراحة بالمشي القصير أو تمارين التنفس.

وأشارت إلى أنه عند اشتداد الرغبة في التدخين، يمكن اتباع قاعدة "الانتظار خمس دقائق"، مع شرب الماء ببطء، أو مضغ العلكة، أو المشي السريع. وللمساعدة في تغيير الأنماط السلوكية المرتبطة بالتدخين، يمكن استخدام أعواد التنفس أو المصاصات لمحاكاة عادة التدخين. كما أن الاستشارات الفردية أو الجماعية، وخدمات الدعم عبر الهاتف والإنترنت، ترفع إحصائيا فرص الإقلاع عن التدخين والحفاظ على الامتناع عنه على المدى الطويل.