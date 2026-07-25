الشورت اللعين!! .. سندويتشات قصيرة

امتد المنع؛ ليشمل الشورت، فصارت ممنوعاتنا: تربوية، ثقافية، اجتماعية، دينية، أخلاقية، وفي مقدمتها سياسية. وهي ليست أصعب الممنوعات!

( ١ )

المفاريع

يغطي الأردنيون المحترمون رؤوسهم بالحطة، والعقال! ومن تمرد على ذلك، تعرض للاتهام بالشيوعية، والكفر، وصار اسم هذه الفئة المتمردة "المفاريع ". وبعد نضال المفاريع، وصمودهم اعترفنا بهم أردنيين محترمين!

( ٢ )

البنطلون

البنطلون خروج على الذوق، والعرف. فالثوب، والمزنوك هما اللباس الأردني "الشهم".

تخلص المناضلون من المزنوك، والعباية، وصارت تراثًا يلبَس في المناسبات فقط!

وأعترف الأردنيون بالبنطلون الذي يجسّد كل ممنوع! واعترفوا بأن لابس البنطلون أردني شهم

ولكنهم لم يذكروا الشورت اللعين الذي صرف أنظار نائب أو أكثر عن قضايانا الكبرى!!

( ٣ )

الجينز المشقوق الركبة

رفض الأردنيون الجينز من حيث المبدأ، وحين أقرّوه صار لباسًا محتشمًا. تطوّر الجينز إلى جينز مشقوق الركبة فهاج بعضنا، ومنعه من الإعلام! ومع صمود مناضلي الجينز، اعترفنا به، ولو

فيه عشرون شقّا.!!!

( ٤ )

صديقي النائب

قاد صديقي النِحْرير النائب "الإربدي"

مشروعًا لمنع شورت الرجال!

حزنت جدّا! توقعت أن يطالب بمنع شورتات "الكهربا، والمي"، والنقل، و الفساد، والفقر، والنفاق!والبطالة،والضريبة والضمان ، وإهمال تنمية الأرياف، وضعف التعليم،وشورت الحرية!

لكنه آثر منع لبس الشورت للرجال!!،مشاكلنا ليس بينها لبس الشورت!

(٥ )

قوة البرلمان: شورت لاعبي كرة القدم

قيل قديمًا بوجود عبارة على مدخل مجلس العموم البريطاني تنص على:

يستطيع مجلس العموم تغيير كل شيء ما عدا تغيير المرأة إلى رجل! كان هذا سابقًا!

فهل سنشهد عبارة يحملها أحدهم

تقول:

يمنع لاعبو كرة القدم من لبس الشورت اللعين! ولا أستغرب أن

يطالب أحدنا بمنع أي لاعب من لبس الشورت! وأن يكتب "للفيفا" مهدّدًا: لن نشارك في "المونديال" حتى تلغوا الشورت!!

أزمتنا ليست في شورت البنطلون!

بل في شورتات الوعي والفهم والحرية و…..

فهمت عليّ؟!!