السجن 11 عاما للاجئين سوريين في بريطانيا بعد إدانتهما باغتصاب فتاة في الـ18 من عمرها

خبرني - قضت محكمة بريطانية بالسجن لمدة 11 عاما على لاجئين سوريين، بعد إدانتهما باغتصاب فتاة تبلغ من العمر 18 عاما، عقب استدراجها وهي في حالة سكر شديد إلى سكن مشترك في منطقة وينسفورد بمقاطعة تشيشير.

وتعود تفاصيل القضية إلى 21 كانون الأول، عندما التقى المتهمان، ديلجاش عادل (32 عاما)، الحاصل على اللجوء في بريطانيا منذ عام 2020، وديار محمد عبدالسلام (28 عاما)، طالب اللجوء الذي لا يزال طلبه قيد الدراسة، بالضحية داخل ملهى ليلي.

وبحسب ما عرض أمام المحكمة، عمد أحد المتهمين إلى شراء مشروبات كحولية للفتاة حتى فقدت السيطرة على نفسها، قبل أن يعرضا إيصالها برفقة أحد أصدقائها. وبعد نزول صديقها من المركبة، انطلق المتهمان بها إلى سكن أحدهما، حيث تعرضت للاعتداء، ثم دعا المتهم الأول صديقه للمشاركة في الجريمة.

وأبلغت الضحية والدتها عقب الحادثة وهي في حالة انهيار، فيما أكدت في إفادتها أمام المحكمة أن الجريمة تركت آثارا نفسية عميقة عليها، تمثلت في فقدان الشعور بالأمان، والإصابة بنوبات هلع، واضطرابات في النوم، وخوف دائم من التعامل مع الغرباء.

وأكد القاضي سايمون بيركسون أن المتهمين استهدفا الضحية بسبب حالتها التي أفقدتها القدرة على الرفض أو المقاومة، معتبرا أنها كانت ضحية استغلال متعمد.

وأدانت المحكمة المتهمين بتهمة الاغتصاب، وقضت بسجن كل منهما لمدة 11 عاما، مع إلزامهما بالتسجيل مدى الحياة في سجل مرتكبي الجرائم الجنسية.