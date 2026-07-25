جورج وسوف يكشف أسرار ألمه بعد رحيل نجله وديع.. أمنية تحققت بعد الفقد

خبرني - تحدث جورج وسوف عن ألم فقدان نجله وديع، كاشفًا سبب مناشدته الجمهور عدم إطلاق النار في جنازته، وأمنيته التي تحققت بعد رحيله.

وقال جورج وسوف، في تصريحات تلفزيونية، إن وفاة نجله كانت مأساة كبيرة في حياته، واصفًا إياه بأنه كان صديقه وحبيبه، مؤكدًا أن فقدانه ترك أثرًا عميقًا لا يزال حاضرًا في داخله حتى اليوم.

وأوضح أنه حرص على توجيه رسالة إلى الجمهور في الشارع، طالبهم خلالها بعدم إطلاق النار تعبيرًا عن الحزن، خوفًا من وقوع ضحايا جدد خلال الجنازة، مشيرًا إلى أن الجمهور استجاب لمناشدته واحترم طلبه.

وأضاف أن ما بقي محفورًا في ذاكرته بعد تلك الفترة هو الدعاء، مؤكدًا أن ألم الفقد لا يزول بسهولة، حتى مع مرور الوقت.

جورج وسوف يكشف قصة اسم حفيده

وتطرق جورج وسوف إلى إطلاق اسم وديع على حفيده الجديد، موضحًا أن هذه الخطوة كانت أمنية راودته منذ وفاة نجله.

وقال إن أمنيته كانت أن يرزق أحد أبناء وديع بطفل ذكر يحمل اسم والده الراحل، مؤكدًا أن هذه الأمنية تحققت بالفعل، وهو ما اعتبره جبرًا لخاطره بعد سنوات من الألم.

وأشار إلى أن وجود حفيد يحمل اسم وديع أعاد إلى قلبه مشاعر خاصة، رغم أن فقدان نجله لا يزال حاضرًا في ذاكرته.

وعلى الجانب الفني، يستعد جورج وسوف لإحياء حفل جماهيري ضمن فعاليات الدورة الأربعين من مهرجان جرش للثقافة والفنون في الأردن، وسط ترقب واسع من جمهوره.