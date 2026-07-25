بعد تعثر لمّ شمل أسرته 7 سنوات.. أميركي من أصل إثيوبي يقتل 3 موظفين إثر خلاف على موقف سيارته

خبرني - اتهمت الشرطة الأمريكية في ولاية مينيسوتا تسيغاب بينيسو، وهو سائق شاحنة أمريكي من أصل إثيوبي، بإطلاق النار على ثلاثة من موظفي المجمع وقتلهم.

بدأت الواقعة عندما باع بينيسو سيارته، ثم طلب من الإدارة إلغاء عقد موقف الجراج الذي كان يكلفه 65 دولارًا شهريًا.

أخبره الموظفون أنه لا يستطيع إلغاء العقد لأنه جدده مؤخرًا، فقال إنه سيأتي إلى المكتب لمناقشة الأمر بنفسه.

وبحسب الشكوى الجنائية، حضر إلى المكتب مسلحًا، ثم أطلق النار على الموظفين الثلاثة: نانسي فوينتس زامبرانو، 25 عامًا، ودينا سيلكوكس، 56 عامًا، وآدم ويلويردينغ، 43 عامًا.

وعثرت الشرطة في الموقع على 21 فارغ رصاص.

بعد الجريمة، تتهمه السلطات بأخذ سيارة نانسي والهرب بها نحو 200 ميل إلى مدينة فيرجينيا شمال مينيسوتا، حيث ألقت الشرطة القبض عليه بعد ساعات.

وخلال التحقيق، تحدث عن غضبه من إدارة المجمع، وعن سنوات قضاها وهو يحاول إحضار زوجته وأطفاله من إثيوبيا، وقال إن مشكلات الهجرة ساهمت في انهيار زواجه وزادت بعد حظر السفر الذي اصدرته وزارة الخارجية الامريكية وشمل إثيوبيا.

لكن الضحايا الثلاثة لم يكونوا مسؤولين عن طلاقه، ولا عن ملف هجرته، ولا عن مشكلاته الشخصية.

كانوا موظفين يؤدون عملهم، فاختار أن يوجه غضبه إليهم بدلًا من مواجهة مشكلته بالطرق القانونية.

وُجهت إليه ثلاث تهم قتل من الدرجة الثانية، وحددت المحكمة كفالته بمبلغ 10 ملايين دولار. ولا تزال القضية أمام المحكمة ولم تصدر إدانة نهائية بعد.