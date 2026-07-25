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50 فنانا تشكيليا يعرضون نحو 100 لوحة ومجسم في مهرجان جرش بدورته الـ40

  • 25 تموز 2026
  • 10:05
50 فنانا تشكيليا يعرضون نحو 100 لوحة ومجسم في مهرجان جرش بدورته الـ40

خبرني - يشارك نحو 50 فنانا تشكيليا في فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون بدورته الـ40، من خلال عرض قرابة 100 لوحة فنية ومجسم في شارع الأعمدة بالقرب من الساحة البيضاوية داخل الموقع الأثري.

وقال رئيس لجنة الفنانين التشكيليين غسان العياصرة لقناة "المملكة" إن 50 فنانا تشكيليا من مختلف محافظات المملكة يشاركون في عرض أعمالهم الفنية في شارع الأعمدة، الذي يعد من أكثر المواقع استقطابا لزوار المهرجان.

وأضاف العياصرة أن الفنانين يعرضون أعمالا تنتمي إلى مدارس فنية متنوعة، منها الواقعية والكلاسيكية والتكعيبية والتجريدية، مشيرا إلى أن شارع الأعمدة يمثل القلب النابض للمهرجان ويمنح الفنانين فرصة للوصول إلى أكبر شريحة من الجمهور.

وأوضح أن مهرجان جرش يشكل منصة مهمة لعرض إبداعات الفنانين، وتبادل الخبرات، وبناء علاقات مهنية، لافتا إلى أن مشاركته في دورات سابقة من المهرجان فتحت أمامه فرصا للمشاركة في معارض ومهرجانات محلية ودولية.

من جانبه، قال الفنان التشكيلي طارق العتوم، أحد المشاركين في المهرجان، إنه سيتم تنظيم سمبوزيوم للرسم الحر في الهواء الطلق على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة نحو 15 طفلا وأشخاص من ذوي الإعاقة.

وأكد العتوم أن مهرجان جرش يسهم في اكتشاف المواهب الفنية وصقلها، ويمنحها فرصة الظهور والمشاركة، بما يعزز استدامة العمل الفني بعد انتهاء المهرجان ويفتح المجال أمام المشاركين للانخراط في المعارض التشكيلية داخل الأردن وخارجه.

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