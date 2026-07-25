براتب «ضئيل».. ليبرون جيمس يحسم مستقبله في NBA

خبرني - حسم ليبرون جيمس، أسطورة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA)، مستقبله في الموسم الجديد من المسابقة، بعد فترة شهدت الكثير من الجدل.

وكان جيمس أعلن الشهر الماضي رحيله عن لوس أنجلوس ليكرز، الذي قضى في صفوفه المواسم الثمانية الأخيرة من مسيرته وقاده للفوز باللقب عام 2020، دون تحديد وجهته المقبلة، ليصبح ذلك الأمر هو الشغل الشاغل للرأي العام خلال فترة الراحة الصيفية.

وسعت عدة فرق من دوري كرة السلة الأمريكي للتعاقد مع اللاعب الأسطوري في صفقة حرة، بينها كليفلاند وميامي وغولدن ستيت وريورز ومينيسوتا تمبرولفز، وأبدت جميعها اهتمامها به، لكنه قرر تأجيل قراره خلال الأسابيع الأخيرة، قبل أن يحسم وجهته.

أعلن ليبرون جيمس، الهداف التاريخي لـ«NBA»، عبر سلسلة منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه قرر الانضمام إلى فريق فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز الذي لم يتوج بالبطولة منذ 43 عاما، ليخوض فصله الأخير معه في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وسينضم جيمس إلى فيلادلفيا في موسمه الـ24 بالدوري الأمريكي ممددا رقمه القياسي، باعتباره اللاعب صاحب أطول مسيرة في المسابقة، بعدما حطم الموسم الماضي الرقم القياسي لفينس كارتر البالغ 22 موسما.

وكتب جيمس: "هذا قراري الأخير.. قراري ليس من أجل المال.. ليس من أجل العائلة.. ما الذي ألعب من أجله حقا في هذه المرحلة؟ ما زلت أرغب في التضحية. ما زلت أرغب في العمل.. ما زلت أرغب في بذل المزيد من الجهد والمنافسة والفوز والحصول على فرصة لتجربة شعور الفوز بلقب آخر".

وواصل: "أعتقد أنني أستطيع المساعدة في جعل فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز فريقا بطلا، أنا متحمس جدا لإثارة حماس قاعدة جماهيرية جديدة وبدء هذه الرحلة المذهلة للمرة الأخيرة".

وأكمل: "اعتقدت أن مسيرتي انتهت بنهاية الموسم الماضي.. لم أكن مستعدا لإعلان ذلك، وكنت بحاجة إلى بعض الوقت لأقرر حقا، لكنني كنت متأكدا تماما من أنني لعبت آخر مبارياتي. كنت صادقا في المؤتمر الصحفي الأخير عندما قلت إنني بحاجة للنظر إلى نفسي وتقرير ما إذا كنت لا أزال أحب هذه اللعبة أم لا.. لكني ما زلت أحب اللعبة حقا، ولا يزال لدي المزيد لأقدمه".

لم يكشف "الملك جيمس" عن تفاصيل صفقة انضمامه إلى فيلادلفيا، لكن شبكة "إي إس بي إن" أفادت بأن اللاعب المتوج بلقب الـNBA 4 مرات وقع عقدا لمدة عامين مقابل 8 ملايين دولار مع خيار التمديد.

ويمثل هذا المبلغ انخفاضا كبيرا في راتب اللاعب الأسطوري، بعدما حصل على أكثر من 50 مليون دولار مع لوس أنجلوس ليكرز الموسم الماضي.

وكان سيكسرز تأهل للأدوار الإقصائية عام 2026 بعدما احتل المركز السابع في القسم الشرقي في الموسم الاعتيادي قبل أن يخسر أمام نيويورك نيكس، الذي توج باللقب في النهاية، في الدور الثاني.