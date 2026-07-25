وفاة رئيس نادي مشجعي الهلال السعودي في الأردن

خبرني - انتقل إلى رحمة الله تعالى رئيس نادي مشجعي الهلال السعودي في الأردن الشاب سامر صلاح.

ونعى المرحوم أصدقاءه وأقاربه بكلمات مؤلمة، مستذكرين مناقبه الطيبة.

وكتب صديقه عامر أبو خروب:

إنا لله وإنا إليه راجعون

بقلوب يعتصرها الحزن، وبإيمانٍ بقضاء الله وقدره، أنعى أخي وصديقي الغالي سامر صلاح.

عرفت سامر منذ البدايات، وكانت تجمعنا رحلة طويلة من العمل والعطاء، لم تكن مجرد علاقة زمالة، بل أخوّة حقيقية بُنيت على الاحترام والتعاون والإخلاص. كان حاضرًا في كل مبادرة خير، سبّاقًا للعمل التطوعي والاجتماعي، لا ينتظر شكرًا ولا مقابلًا، بل كان يؤمن أن أثر الإنسان الطيب يبقى بعد رحيله.

كان سامر رئيس نادي مشجعي الهلال السعودي في الأردن، وأحد أعضاء نادي مشجعي مانشستر يونايتد ونادي مشجعي ريال مدريد في الأردن، واستطاع أن يجمع الناس بالمحبة والروح الرياضية، وأن يترك بصمة جميلة في كل مكان تواجد فيه.

بالأمس ودعتك في المستشفى، وكان ذلك الوداع الأخير في هذه الدنيا. لكن عزاءنا أن المؤمن لا يفترق عن أحبته إلى الأبد، وإنما هو لقاء مؤجل بإذن الله.

رحمك الله رحمةً واسعة، وغفر لك، وأسكنك الفردوس الأعلى من الجنة، وجعل كل ما قدمته من خير في ميزان حسناتك، وألهم أهلك ومحبيك الصبر والسلوان.

إلى لقاءٍ في جنات النعيم بإذن الله يا سامر…

نم قرير العين، فقد تركت في قلوبنا ذكرًا طيبًا لن يزول.