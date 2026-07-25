قبل أن تبدأ يومك.. انتبه إلى 3 أطعمة قد تزعج جهازك الهضمي

خبرني - يبدأ كثيرون يومهم بتناول أطعمة يعتقدون أنها صحية، مثل الحليب أو الفاكهة، أو بشرب فنجان من القهوة، إلا أن تناول بعض هذه الخيارات على معدة فارغة قد يسبب اضطرابات هضمية لدى بعض الأشخاص.

ووفق تقرير نشره موقع "OnlyMyHealth" المتخصص في الشؤون الصحية، فإن نوعية الطعام الذي يتناوله الشخص في بداية يومه قد تؤثر في عملية الهضم ومستويات الطاقة والشعور بالجوع خلال الساعات التالية.

الحليب

رغم ارتباط الحليب عادةً بوجبة الإفطار الصحية، فإن تناوله منفردًا على معدة فارغة قد يسبب لدى بعض الأشخاص الشعور بالثقل أو الحموضة أو اضطرابات في الجهاز الهضمي.

ويُفضل تناول الحليب ضمن وجبة متكاملة، مثل إضافته إلى الشوفان أو تناوله مع المكسرات، ما قد يساعد على تحسين الهضم ويجعل الوجبة أكثر توازنًا.

الفاكهة

تُعد الفواكه مصدرًا مهمًا للفيتامينات والألياف، لكن تناولها بمفردها على معدة فارغة قد يسبب الانتفاخ أو الغازات لدى بعض الأشخاص، خصوصًا عند وجود حساسية تجاه بعض أنواعها.

ويؤدي تناول الفاكهة وحدها إلى امتصاص السكريات بسرعة، ويتبعه الشعور بالجوع بعد فترة قصيرة.

ويُفضل دمج الفاكهة مع مصادر أخرى للغذاء، مثل الزبادي أو المكسرات والبذور، للمساعدة على إبطاء امتصاص السكريات وتعزيز الشعور بالشبع.

القهوة السوداء

يعتاد كثيرون تناول القهوة فور الاستيقاظ، إلا أن شرب القهوة السوداء على معدة فارغة قد يسبب زيادة حموضة المعدة أو تفاقم أعراض الارتجاع لدى بعض الأشخاص.

ويؤدي ذلك أيضًا إلى الشعور بالتوتر أو الارتعاش لدى الأشخاص الأكثر حساسية للكافيين.

ويمكن تقليل هذه التأثيرات بتناول وجبة خفيفة قبل القهوة أو شربها مع كمية من الحليب، بدلًا من تناولها وحدها على معدة فارغة.