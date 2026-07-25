وفاة مخرج «The Mask».. تشاك راسل صانع نجومية جيم كاري وكاميرون دياز - صورة

خبرني - وفاة المخرج الأمريكي تشاك راسل عن 74 عامًا.. صانع فيلم The Mask وأحد أبرز مخرجي هوليوود في التسعينيات.

توفي المخرج الأمريكي تشاك راسل عن عمر ناهز 74 عامًا، تاركًا خلفه مسيرة سينمائية امتدت لعقود، ارتبط خلالها بعدد من أشهر أفلام هوليوود التي صنعت نجومية كبار الممثلين، وفي مقدمتهم جيم كاري، وكاميرون دياز، ودواين جونسون، المعروف عالميًا باسم "ذا روك".

وأكد محامي المخرج الراحل نبأ وفاته، فيما أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن فرق الإطفاء والإسعاف استجابت لبلاغ طارئ داخل منزله بعد العثور عليه فاقدًا للوعي، قبل أن يُعلن عن وفاته رسميًا.

ولم يكن تشاك راسل مجرد مخرج لأفلام ناجحة، بل كان أحد أبرز صناع السينما التجارية في هوليوود خلال تسعينيات القرن الماضي، بعدما قدم أعمالًا تركت بصمة واضحة في أفلام الحركة والفانتازيا والرعب، وأسهمت في انطلاق مسيرة عدد من نجوم الصف الأول.

يبقى فيلم The Mask، الذي أخرجه تشاك راسل عام 1994، أبرز محطات مسيرته الفنية، إذ حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، وتحول إلى واحد من أشهر أفلام الكوميديا والفانتازيا في تاريخ السينما.

وشكل الفيلم نقطة تحول في حياة الممثلة كاميرون دياز، التي ظهرت للمرة الأولى على شاشة السينما من خلال هذا العمل، لتنطلق بعده نحو النجومية العالمية.

كما رسخ الفيلم مكانة جيم كاري كأحد أبرز نجوم الكوميديا في هوليوود، بعدما حقق نجاحًا استثنائيًا على شباك التذاكر، ونال ترشيحًا لجائزة الأوسكار في فئة أفضل المؤثرات البصرية، ليصبح أحد أكثر الأعمال ارتباطًا باسم تشاك راسل.

أفلام صنعت نجومًا في هوليوود

لم يتوقف نجاح تشاك راسل عند فيلم The Mask، إذ قدم لاحقًا فيلم Eraser من بطولة أرنولد شوارزنيغر، الذي حقق حضورًا قويًا ضمن أفلام الحركة في التسعينيات.

كما أخرج فيلم The Scorpion King، الذي منح دواين جونسون أول بطولة مطلقة في السينما، قبل أن يصبح لاحقًا أحد أعلى الممثلين أجرًا في العالم.

وسبق ذلك إخراجه الجزء الثالث من سلسلة الرعب الشهيرة A Nightmare on Elm Street، وهو العمل الذي ساهم في تقديم الممثلة باتريشيا أركيت إلى الجمهور، ليؤكد قدرته على اكتشاف المواهب وصناعة النجوم.

وخلال مسيرته، تنقل بين أكثر من نوع سينمائي، من الرعب إلى الأكشن والفانتازيا، معتمدًا على أسلوب بصري مميز جعله أحد الأسماء المعروفة في هوليوود.

من السينما المستقلة إلى الذكاء الاصطناعي

بدأ تشاك راسل رحلته في عالم السينما من خلال كتابة السيناريو والعمل مساعدًا للإخراج في أفلام السينما المستقلة، قبل أن ينجح في فرض اسمه داخل هوليوود، ويتعاون مع عدد من أبرز المنتجين وصناع الأفلام، من بينهم فرانك دارابونت.

وفي السنوات الأخيرة، واصل العمل في صناعة السينما، حيث أخرج فيلم I Am Wrath من بطولة جون ترافولتا، وفيلم Junglee الهندي، إضافة إلى فيلم Paradise City الذي جمع بروس ويليس وجون ترافولتا.

وقبل وفاته، اتجه راسل إلى استكشاف مستقبل صناعة الأفلام عبر التكنولوجيا، فأسس شركة Neumorphic المتخصصة في إنتاج الأعمال السينمائية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

كما كان يعمل على تطوير مشروعي Hyperia وB، في محاولة لدمج التقنيات الحديثة بالإبداع السينمائي، وهو المشروع الذي كان يمثل فصلًا جديدًا في مسيرته المهنية قبل رحيله.

وبرحيل تشاك راسل، تفقد هوليوود أحد المخرجين الذين تركوا أثرًا واضحًا في السينما التجارية، بعدما ساهمت أعماله في صناعة نجوم كبار، وقدمت أفلامًا ما زالت تحظى بشعبية واسعة لدى الجمهور حول العالم.