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جيش الاحتلال يفصل محافظات شمال الضفة

  • 25 تموز 2026
  • 08:53
جيش الاحتلال يفصل محافظات شمال الضفة

خبرني -  واصلت قوات الاحتلال، اليوم السبت، تشديد إجراءاتها العسكرية في محافظات شمال الضفة، عبر تكثيف الحواجز العسكرية وإغلاق البوابات الحديدية، في خطوة أدت إلى فصل محافظات شمال الضفة عن باقي محافظات الوطن وتقييد حركة المواطنين.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال نصبت حواجز عسكرية على الطرق الرئيسية التي تربط محافظة نابلس بباقي المحافظات، أبرزها طريق حوارة، وطريق جيت، وشارع 55، ومنعت المركبات الفلسطينية من المرور عبرها، كما أغلقت البوابات الحديدية المقامة على جميع مداخل مدينة نابلس.

وفي محافظة قلقيلية، أغلقت قوات الاحتلال طريق قلقيلية – النبي إلياس، الذي يربط المحافظة بمحافظة طولكرم، إضافة إلى إغلاق بوابة الفندق – حجة، ما أدى إلى قطع أحد أهم طرق التنقل بين المحافظتين.

وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في عدد من قرى وبلدات شمال الضفة الغربية، ولا سيما في قرية تل غرب نابلس، التي حولتها قوات الاحتلال منذ أمس إلى ثكنة عسكرية، بعد مداهمة عدد من المنازل وتحويل بعضها إلى مراكز تحقيق ميدانية، وسط استمرار الانتشار العسكري المكثف في القرية

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